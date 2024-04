Desítky tisíc lososů unikly z havarovaného kamionu. Zachránila je blízká řeka

Asi šestnáctimetrový kamion ryby převážel z nedaleké sádky, odkud měly asi tři hodiny cestovat k vyznačenému místu na břehu řeky Imnaha. Po několikadenní aklimatizaci v nádrži měly být asi 18 měsíců staré ryby vypuštěny do řeky a vydat se na tisíc kilometrů dlouhou cestu do Tichého oceánu. Státní úřad Oregon Department of Fish & Wildlife (ODFW) už desítky let takto podporuje tamní populace lososů zdecimované výstavbou čtyř přehrad v 60. a 70. letech.

Řidič však z nejasné příčiny nezvládl ostrou zatáčku a 36tunový kamion se obrátil na stranu spolujezdce a smýkal sebou po vozovce, dokud nepřepadl přes kamenný násep, který jej obrátil na střechu.

Šofér utrpěl jen lehká zranění, nehodu však nepřežilo kolem 26.000 lososů, asi pětina z celkového počtu, který měl být letos do řeky Imnaha vypuštěný. Ztráta bude podle odhadů odborníků znamenat, že za několik let se na místo vrátí o 500 až 900 dospělých ryb méně.