Nesplnila všechna Trumpova přání, ministryně vnitřní bezpečnosti USA končí

Šestačtyřicetiletá Nielsenová funkci zastávala od prosince 2017 a její úřad byl zodpovědný za řadu Trumpových kontroverzních kroků, například za plány na vybudování zdi podél hranice s Mexikem či oddělování dětských migrantů od jejich rodin.



V rezignačním dopise důvod svého odchodu neuvedla. Napsala však, že nastal „správný čas“ odejít, a doplnila, že „Spojené státy jsou teď bezpečnější“, než když se k Trumpově vládě připojila.

Rezignační oznámení přišlo jen několik dnů poté, co Trump spolu s Nielsenovou navštívil hranice USA s Mexikem. Nedávno prezident hrozil, že tuto hranici uzavře. Nakonec ale od svého plánu upustil a uvedl, že chce, aby Mexiko do roka zastavilo nelegální přechody migrantů a pašování drog do USA.

Podle listu The New York Times v minulých týdnech Trump žádal Nielsenovou, aby uzavřela přechody na jižních hranicích a zastavila přijímání azylantů. Ministryně takový krok považovala za nepatřičný a neúčinný.



V neděli se s Trumpem sešla v Bílém domě a přinesla seznam návrhů, které měly její komunikaci s prezidentem zlepšit. Trump ale už na schůzku přišel s rozhodnutím Nielsenovou propustit, napsal newyorský list. Po setkání sama rezignovala.



„Doufám, že příští ministr bude mít podporu Kongresu a soudů ve snaze napravit zákony, které blokují plné bezpečnostní zajištění našich hranic a které přispěly k veřejným rozepřím,“ napsala v rezignačním dopisu.

Snahu prezidenta přitvrdit migrační politiku The New York Times dává do souvislosti s kampaní před volbami v příštím roce, v nichž Trump bude svůj post obhajovat.

Šéf Bílého domu vyhlásil na hranici s Mexikem stav nouze, aby si zajistil prostředky na stavbu zdi, které mu odepřel Kongres. Zastavil také finanční pomoc třem středoamerickým státům, z nichž migranti pocházejí. „Naše země je PLNÁ“, napsal v neděli na twitteru.