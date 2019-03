Před summitem Trumpa s Kimem vtrhla zřejmě CIA na ambasádu KLDR v Madridu

Incident se odehrál v pátek 22. února, tedy pár dnů před summitem severokorejského vůdce Kim Čong-una s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Hanoji.

Do budovy ambasády KLDR ve španělské metropoli vtrhlo deset maskovaných mužů s falešnými zbraněmi. Přítomné zbili, svázali a přes hlavu jim přehodili neprůhledné pytle. Pak začal výslech.

Od počátku bylo zjevné, že se nejedná o loupežné přepadení.

„Celá operace byla perfektně naplánovaná a bylo hned jasné, že ji provedla skupina organizovaná s vojenskou kázní,“ citoval deník El País španělské vyšetřovatele. „Ti lidé velmi dobře věděli, co hledají, nakonec zmizely jen počítače a mobily,“ pokračuje zdroj blízký vyšetřování.

Podle španělských policistů měli dva z mužů „přímé vazby na americkou CIA“, zbylých osm označili za jihokorejské zpravodajce.



Zbylo mnoho otazníků

Na ambasádě pracoval v době útoku jediný diplomat, zbytek personálu tvořili asistenti a jejich rodinní příslušníci. Akci ukončila jedna z žen, která vyskočila z okna a přivolala pomoc, o pár minut později už útočníci zmizeli v tmavých vozech audi.

Po záhadném přepadení zůstává před vyšetřovateli víc otazníků než odpovědí. Zde jsou některé z nich: Kdo tedy vlastně stojí za nenadálým přepadem? Proč by měl někdo takový zájem zrovna o ambasádu v Madridu? A co by mohlo následovat?

Stopy vedou především ke Kim Hjok-čcholovi, bývalému severokorejskému velvyslanci v Madridu, jehož Španělé před dvěma lety vyhostili v reakci na severokorejské jaderné testy.

Kim Hjok-čchol se stal jedním z nejvěrnějších mužů Čong-una. Při přípravě nedávného vietnamského summitu KLDR s Trumpem měl důležitou roli, ale již předtím byl hlavním vyjednavačem s Washingtonem o nukleárním odzbrojení.

Španělští vyšetřovatelé z tajné služby CNI naznačují, že útočníci se mohli zajímat o elektronické stopy, texty a data v počítači a mobilech, které bývalý velvyslanec na místě zanechal. Podle El País se o bývalého velvyslance zajímaly americké tajné služby už delší čas.

CIA oficiálně popřela jakékoli zapojení do přepadu v Madridu, španělská vláda ale označila toto vyjádření za „nepřesvědčivé.“

Pokud by se role CIA ve zmíněném přepadu potvrdila, jistě by to vedlo k diplomatické roztržce mezi oběma zeměmi. Znamenalo by to totiž porušení všech norem, chránících diplomatická zastoupení. A také to, že američtí zpravodajci operují na španělské půdě, aniž o tom má Madrid tušení.