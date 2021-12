Kalifornské město sužují pávi. Místním se líbí, ale vadí jim hluk a trus

„Jsou krásní, ale žít s nimi je docela něco jiného. Naše střechy jsou celé bílé, ale není to sníh,“ řekla obyvatelka Terina Laceyová místní televizní stanici. „Jakmile k vám přiletí, okamžitě se začnou chovat jako doma,“ dodala s tím, že paví samečci, kteří se pyšní svými nádhernými ocasy posetými výraznými oky, jsou při namlouvání a páření schopní dělat na střechách takový hluk, jako by tam chodil člověk.

Tito impozantní ptáci původně žili v místní mlékárně, která ale před desítkami let ukončila provoz. Pávi se dál rozmnožovali a postupně se naučili létat do obytných čtvrtí, kde je některé rodiny začaly krmit. Nyní jich je ve městě zhruba třicet a odmítají odejít.

At least 30 peacocks and peahens are wreaking havoc in the Tracy neighborhood. https://t.co/c5YEQYIX7O