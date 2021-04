Policista v Chicagu zastřelil teenagera. Ten předtím možná odhodil zbraň

Čtyřiatřicetiletý policista Eric Stillman zastřelil třináctiletého Adama Toleda 29. března. Chlapcovu matku o jeho smrti ještě další dva dny nikdo neuvědomil, rodina si tak myslela, že se ztratil. A veřejnost se detaily incidentu dozvídá až s videem z kamery na Stillmanově uniformě.

Hispánský chlapec jde tmavou ulicí, když se za ním muž zákona rozběhne. „Okamžitě se zastav! Ruce, ukaž mi ruce! Zahoď to. Zahoď to!“ volá policista. Toledo se vzápětí zastaví a otočí. Poslední, co stihne udělat, je zvednout ruce v obranném gestu do vzduchu.

Pak ho policista střelí do hrudi. V plné verzi videa je také vidět, že okamžitě vysílačkou žádá o posily a kufřík první pomoci. Na umírajícího chlapce mluví a snaží se ho udržet při vědomí. „Zůstaň se mnou,“ říká.

Spolu s kolegy ho pak ještě několik minut oživuje, ale neúspěšně. Video končí tím, že se Stillman v ústraní vzpamatovává ze situace a v pozadí zní hovory s policejní ústřednou. Kromě těchto záběrů policie zveřejnila ještě devětadvacet dalších, která doplňují obrázek o osudném brzkém ránu.

Podle listu The Guardian činu předcházelo policejní pátrání po jednadvacetiletém Rubenu Romanovi, který měl na svědomí několik přestupků včetně ohrožení dítěte a nezákonného držení zbraně. Právě kvůli tomu, že údajně vystřelil na auto, se policisté do místní hispánské čtvrti vydali, aby prošetřili přijaté hlášení. Mladý Toledo byl v tu dobu s ním, píše The New York Times.

Zahodil Toledo pistoli?

Původně policie tvrdila, že měl chlapec v rukou pistoli, když ho Stillman dohonil, a že před tím nereagoval na jeho výzvy, aby zůstal stát. Z videa je ovšem patrné, že žádnou zbraň nedržel. Stanice BBC ovšem upozorňuje na další video, na kterém je podle ní vidět, jak Toledo těsně před tím, než k němu strážník doběhne, něco odhodí za plot.

Ostatní policisté pak na místo svítí baterkami a údajně tam nějakou zbraň našli. Právnička rodiny Toledových uvedla, že si nemohou být „stoprocentně jisti“, že mladík žádnou pistoli toho večera nevlastnil, v době, kdy po něm policista vystřelil, byl však skutečně neozbrojený.



Na záběrech z okolních průmyslových kamer je zřejmé, že mladík skutečně něco odhazuje:

Záznam Toledovy smrti vyvolaly novou vlnu nevole veřejnosti. Ani v samotném Chicagu to není za posledních pár týdnů poprvé, co policie zastřelila mladíky z hispánské komunity. Případ se navíc odehrává v době, kdy v Minneapolisu probíhá soud se strážníkem Derekem Chauvinem, který loni svým zákrokem zřejmě způsobil úmrtí černocha George Floyda.



Napětí tam ještě zvýšil nový incident, při kterém policistka Kim Potterová zastřelila dvacetiletého muže rovněž tmavé pleti Daunteho Wrighta. Podle dalších zpráv si spletla pistoli s elektrickým paralyzérem, který chtěla původně použít.

Policejní násilí vůči občanům z černošské komunity je tématem v americké společnosti dlouhodobě a především od Floydovy smrti je důvodem velkých protestů.

K demonstracím vedlo také úmrtí mexického Američana Toleda. Lidé se sešli u tamní policejní stanice, symbolicky zvedali ruce nad hlavu a žádali snížení rozpočtu policie. Nové protesty jsou v plánu i na pátek.

Starostka Chicaga Lori Lightfootová se veřejně přiklonila na stranu místní hispánské menšiny. Uvedla, že video pro ni bylo obtížné sledovat. „Zklamali jsme Adama a nemůžeme si dovolit zklamat ani jednoho dalšího mladého člověka v našem městě,“ řekla emotivně. Zároveň vyzvala ke klidu a trpělivosti, než budou známá všechna fakta.

„Žijeme ve městě, které traumatizuje dlouhá historie policejního násilí. Takže jakkoli nemáme dost informací na to, abychom byli soudci a porotci této konkrétní situace, je rozhodně pochopitelné, proč tolik našich obyvatel pociťuje onen příliš známý nápor rozhořčení a bolesti,“ cituje ji agentura AP.



„Chci požádat všechny, aby teď především mysleli na Adama Toleda a na to, co jeho rodina dennodenně zažívá od chvíle, kdy se dozvěděla o jeho smrti,“ dodala.

Zároveň ve městě sílí volání po jejím odchodu vzhledem k tomu, že k incidentům došlo během jejího mandátu, píše The Guardian.

Toledova matka syna popsala jako zvědavé dítě s velkou představivostí, které milovalo zvířata a své kolo. Chlapce prý fascinovaly zombie. „Dokonce měl sbalený batoh pro případ zombie apokalypsy. Nechť odpočívá v pokoji,“ vzkázala v prohlášení.

Válečný veterán Stillman, který se k policii přidal v roce 2015, zatím nebyl z ničeho obviněn. Po dobu vyšetřování je postaven mimo službu. Jeho právník vzkázal, že byl strážník vystaven situaci, kdy se musel ve zlomku sekundy rozhodnout.