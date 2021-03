Na cestě do Evropy se utopily desítky uprchlíků včetně čtyř dětí

Zachránit se podařilo 165 lidí, ale stále se pátrá po dalších. Incident se stal ve vodách poblíž východotuniského letoviska Sfax. Loď podle tuniských zdrojů směřovala na italský ostrov Lampedusa.



Z okolí Sfaxu vyplouvá stále víc lodí s lidmi, kteří prchají z nuzných poměrů ve svých zemích v Africe a na Blízkém východě.

Čluny se vydávají na cestu často navzdory špatným meteorologickým podmínkám, které panují v tomto ročním období. Podle tuniských nevládních organizací od začátku roku místní pobřežní stráž zastavila 94 plavidel s 1 736 lidmi.

Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) uvedl, že od začátku roku do neděle připlulo z Tuniska do Itálie 1 666 lidí, z Libye to pak bylo 3 672 lidí. Tunisané tvoří po lidech, u kterých nebylo možné prokázat původ, druhou největší skupinu zaregistrovaných utečenců.

Loni do Itálie dorazilo 13 tisíc Tunisanů, což je ve srovnání s rokem 2019 pětinásobek. Podle UNHCR se celkový počet uprchlíků, kteří v roce 2020 připluli k italským břehům, téměř ztrojnásobil. V roce 2020 to bylo zhruba 34 tisíc lidí, předloni 11 500 lidí. Údaj je však výrazně nižší než v letech 2014 až 2017, kdy roční počet uprchlíků výrazně převyšoval 100 tisíc lidí.