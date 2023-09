Jak se vám líbí? Mika je první šéfka s umělou inteligencí v rumové palírně

Polská nápojová společnost pro výrobu rumu má na světě první výkonnou ředitelku s umělou inteligencí. Jmenuje se Mika a ve funkci je už od loňského roku. „Je to úžasná cesta a těším se na to, co mi přinese budoucnost,“ libuje si.