Jste baby, naznačili pohraničníci prchajícím Ukrajincům květinou k MDŽ

Nejméně v jednom případě o tom i natočila ukrajinská pohraniční stráž video, uvedla agentura Unian. Mužům vystupujícím ze zadržené dodávky rozdávali vojáci tulipány, aby jim naznačili, že jsou „baby“.

Ukrajinští pohraničníci se snaží těmto útěkům zabránit od chvíle, co prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil mobilizaci veškeré mužské populace ve věku od 18 do 60 let.

Mnozí tátové od rodin proto nanejvýš doprovodí své příbuzné k evakuačnímu vlaku či autobusu, pokud ti míří do bezpečí i za hranice, a pak jdou do náborových středisek.

Jiní, i svobodní, zkoušejí štěstí se dostat ven. U příležitosti Mezinárodního dne žen se je pohraničníci pokusili morálně zahanbit květinami určené ženám.

Ty to v uniformách ukrajinské armády v některých případech potěšilo, tulipány jim rozdával v úterý například kyjevský starosta Vitalij Kličko. „Veselý jarní svátek vám, našim nejlepším, nejkrásnějším a nejspolehlivějším. Jak těm, které dnes brání Ukrajinu, tak těm, které poskytují zázemí a objímají naše děti,“ zdůraznil Kličko.