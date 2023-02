Zemětřesení má 42 tisíc obětí. Žena přežila 10 dní, děti zpracovávají traumata

Turecký úřad pro řešení následků katastrof (AFAD) ve čtvrtek také uvedl, že v oblasti zasažené dvěma silnými otřesy seismologové zaznamenali od 6. února zhruba 4 300 dalších otřesů.

Krátce na to přišla informace o nalezení přeživší, která v troskách strávila 248 hodin. Turecká státní televizní stanice TRT Haber uvedla, že záchranáři v provincii Kahramanmaraş vyprostili ze sutin zříceného domu 17letou dívku. Ze stejného regionu byla ve středu hlášena záchrana dvou žen, které v troskách přežívaly necelých deset dní. V úterý turecký prezident Recept Tayyip Erdogan řekl, že z trosek bylo v Turecku vyproštěno zatím přes osm tisíc živých.

Turecká vláda ve středu podle televize Al-Džazíra oznámila, že zatím eviduje 50 576 zřícených či značně poškozených budov. Úřady v deseti postižených provinciích zkontrolovaly více než 387 tisíc budov, z nichž téměř 12 tisíc bude muset být co nejrychleji zbouráno v provincii Gaziantep, na 10 900 se musí zbourat kvůli značnému poškození v provincii Hatay a 10 777 v provincii Kahramanmaraş.

Ve čtvrtek má oblast postiženou zemětřesením navštívit generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.

Několik dní není aktualizována bilance obětí v Sýrii. Podle výpočtů agentury Reuters na základě údajů od OSN a vlády v Damašku na severu země zemřelo nejméně 5 800 lidí.

„Děti si hrají na zemětřesení“

Turecké děti, které kvůli zemětřesení přišly o střechu nad hlavou, se snaží vyrovnat s tím, co se stalo. Na následné otřesy reagují i tím, že si hrají na „zemětřesení“ se stavebními kostkami, popsala pro agenturu Reuters jedna z učitelek.

„Mluví o zemětřesení. Staví kostky a říkají: „Je to v pohodě, kdyby nastalo zemětřesení? Je to stabilní?“ uvedla učitelka Büşra Civeleková, která má na starosti 22 dětí v provizorní třídě, jež vznikla na trajektu v přístavu Iskenderun.

Trajekt nově funguje i jako nemocnice a rovněž přístřeší pro lidi, kteří přišli o střechu nad hlavou. Děti si podle ní hrají rovněž s hasičskými auty a říkají: „Musíme se dostat do míst, kde udeřilo zemětřesení. A musíme se tam dostat rychle.“

Miliony lidí potřebují humanitární pomoc kvůli tomu, že přišly o své domovy a zůstaly bez prostředků.

Psychiatrička Hasibe Ebruová, která na trajektu pracuje, popsala, že lidé nyní často pláčou a mají problémy se spánkem. „Říkám jim, že to, co prožívají, je normální, a že tyto příznaky postupně zmizí, jakmile budou žít v bezpečném prostředí,“ uvedla Ebruová. „To je opravdu uklidňuje. Cítí úlevu, když se dozvědí, že se nezbláznili, že jsou ve skutečnosti při smyslech a prožívají to, co by prožíval každý normální člověk,“ dodala. Lidé podle ní zpracovávají traumata různým způsobem a jejich případné následky se mohou objevit až později.

Traumat přitom místní obyvatelé, kteří otřesy přežili, prožili velké množství. Často byli vytaženi z trosek domů po mnoha hodinách strávených v zimě a tmě a následně zjistili, že členové jejich rodin jsou buď mrtví, nebo se pohřešují. Jejich domy byly přitom srovnány se zemí. I podle lékařů v oblasti přibývá pacientů, kteří po zemětřesení trpí posttraumatickou stresovou poruchou a záchvaty paniky.