Vyslání vojáků do Libye nic nebrání, turecký parlament podpořil Erdogana

17:29 , aktualizováno 17:29

Turecký parlament ve čtvrtek schválil vyslání vojáků do Libye na pomoc tamní mezinárodně uznávané vládě Faíze Sarrádže. Prezident Recep Tayyip Erdogan minulý týden oznámil, že vojáky do Libye hodlá vyslat, protože ho o to Sarrádžova vláda už požádala. Severoafrickou zemi už roky sužuje konflikt různých frakcí.