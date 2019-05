Trump má nový imigrační plán. Více víz pro kvalifikované, méně pro příbuzné

6:41 , aktualizováno 6:41

Nová pravidla přijímání imigrantů do Spojených států představil veřejnosti americký prezident Donald Trump. Změna amerického imigračního systému má zabránit pronikání do USA těm lidem, kteří na to nemají nárok a naopak podpoří příchod kvalifikovaných přistěhovalců. Neočekává se však, že by Sněmovna reprezentantů, kterou ovládají demokraté, tyto kroky přijala.