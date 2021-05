Jako kobylky. Texas zažívá boom, republikány straší příliv liberálů

Populační explozi v největším státu USA potvrdilo poslední sčítání lidu. Podle jeho předběžných výsledků zveřejněných koncem dubna dnes žije v Texasu více než 29 milionů lidí, tedy téměř o čtyři miliony víc než před deseti lety. Jako kdyby se sem za poslední dekádu nastěhovala celá Oklahoma nebo Chorvatsko.

Čísla jsou to mimořádná především ve srovnání se zbytkem Ameriky, jejíž populace za posledních deset let rostla nejpomalejším tempem od 30. let. Pokles porodnosti provází velké stěhování: velké státy jako Pensylvánie, Illinois a Kalifornie stagnují a statisíce jejich obyvatel se stěhují do Georgie, Severní Karolíny či na Floridu.

Demografické změny v jednotlivých státech USA podle sčítání z roku 2020. Zatímco Florida a Texas zažívají populační boom, státy takzvaného Rust beltu stagnují.

V absolutních číslech ovšem vede Texas, kam se každý rok z jiných koutů USA přestěhuje asi sto tisíc lidí. Metropolitní oblast Dallas-Fort Worth je dnes nejrychleji rostoucí aglomerací v USA. Podobně je na tom Houston, který má o tři miliony obyvatel víc než v roce 1990. Kde se před deseti lety pásly krávy, rozpínají se dnes typická americká předměstí.



Přerozdělení míst ve Sněmovně reprezentantů na základě sčítání lidu v roce 2020. Pouze Texas si polepšil o dvě křesla.

Úměrně tomu roste i politický význam Texasu. Na základě sčítání lidu dostane ve Sněmovně reprezentantů dvě křesla navíc, takže příští rok po volbách do Kongresu bude mít 38 zákonodárců z celkem 435. Naopak Kalifornie či New York o jedno místo přijdou.



Ropa i Muskovy rakety

Politický vzestup státu osamělé hvězdy je poháněn pozoruhodným hospodářským zázrakem. Texas, to už dávno není jen ropa, bavlna a chov dobytka, ale i rušný logistický a dopravní uzel, kudy proudí čím dál více zboží na cestě mezi Mexikem a zbytkem Spojených států.

Kvůli nízkým daním (v Texasu se neplatí daň z příjmu) a minimu stavebních regulací se sem v posledních letech stěhují technologické společnosti ze Silicon Valley. Přesun sídla do Austinu už oznámily firmy Oracle či Hewlett-Packard. Elon Musk zde staví továrnu na elektromobily Cybertruck a město Starbase, odkud mají startovat jeho rakety.

„Máme velmi diverzifikovanou ekonomiku. Houston je centrem ropného průmyslu a plynárenství. V Austinu je řada technologických firem. Ale také Rio Grande Valley, které je plné farmářů. Dejte to dohromady a máte stát nabízející spoustu pracovních míst,“ řekla stanici NPR texaská novinářka Alexa Ura.



Hospodářský zázrak provází dramatická společenská změna. Texas je daleko etnicky pestřejší než dříve. Zatímco před třiceti lety převládali běloši, dnes ve věkové skupině do 35 let představují jen třetinu obyvatelstva. Během následujícího půl roku se nejsilnější etnickou skupinou stanou Hispánci.



Přibývá i lidí s univerzitním vzděláním. Do tradičního republikánského státu přišly za prací a dostupným bydlením statisíce mladých liberálních voličů. Jen z Kalifornie, tradiční bašty Demokratické strany, se za posledních deset let přestěhovalo tři sta tisíc lidí. A k nelibosti některých starousedlíků s sebou přinášejí své názory.



Texaští republikáni v populačním boomu vidí důkaz, že Američané hlasují nohama a masově prchají ze států ovládaných demokraty. „Člověk je v pokušení pohlížet na progresivní socialisty migrující do rudých států jako na kobylky šířící zkázu,“ okomentoval výsledky posledního sčítání lidu předseda texaských republikánů Allen West.

Hrátky s volební mapou

Zároveň neskrývají obavy, že by překotná demografická změna brzy mohla přebarvit Texas na modro. Ostatně už loni se před prezidentskými volbami spekulovalo, že by zde mohl zvítězit Joe Biden – jako první demokrat od roku 1976. Nestalo se, rozdíl mezi oběma kandidáty však byl menší než v předchozích volbách.

Republikáni zatím těží z toho, že už téměř dvě dekády ovládají klíčové instituce včetně úřadu guvernéra a obou komor v austinském Kapitolu. Měli tak spoustu času upravit pravidla hry ve svůj prospěch. Lze očekávat, že během letošního překreslování volebních okrsků budou více než kreativní.



Této praxi se říká gerrymandering a je to vlastně legální metoda, jak manipulovat volby. Abychom byli fér, je třeba říci, že ve státech, kde se drží u moci, ji pilně praktikují i demokraté.



Jak to v praxi vypadá, ukazuje mapa okrsků pro volby do Sněmovny reprezentantů. Například ultraliberální Austin je naporcován do pěti okrsků protažených daleko do konzervativnějšího venkova. Výsledek? Pouze v jednom z nich zvítězil demokratický kandidát.

pamela @spaazzp For instance, this is Austin’s congressional districts — #gerrymandering https://t.co/vdYT82V2xV oblíbit odpovědět

Takové praktiky podle kritiků vedou k tomu, že mezi rychle se měnící texaskou společností a její politickou reprezentací roste čím dál hlubší propast. Může to však mít i dopad na poměr sil ve Washingtonu. I díky takovým fintám mohou republikáni příští rok získat zpět kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů.



Na překreslování okrsků v Texasu a dalších rychle rostoucích státech, jako je Florida a Georgie, se proto upírá velká pozornost. Demokraté už nyní hrozí, že ať už nové volební hranice povedou jakkoliv, napadnou je u soudu. „Očekávám velkou bitvu. A nejspíš to bude hodně ošklivé,“ řekl listu The Washington Post demograf Rogelio Sáenz.

11. listopadu 2020