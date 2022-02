Zima bude ještě šest týdnů, předpověděl svišť Phil, když spatřil svůj stín

Organizátoři akce už více než 100 let pravidelně vyhlížejí probuzení hlodavce ze zimního spánku, které podle legendy přichází vždy 2. února. Pokud Phil po probuzení spatří svůj stín, signalizuje to prý pokračování zimy. Kdyby stín nezahlédl, znamenalo by to naopak, že brzy přijde jaro.

Nyní údajně Phil svůj stín stejně jako v loňském roce spatřil. Když jeho tým následně oznámil předpověď, začal dav diváků skandovat „ještě šest týdnů“, píše AP. Loni se akce v Punxsutawney kvůli koronaviru konala bez publika, což městečko ležící severovýchodně od Pittsburghu připravilo o finanční injekci z turistického ruchu.

Svišti zde předpovídají načasování příchodu jara už od předminulého století, záznamy místní lidé vedou od roku 1887.

Každoroční ceremoniál má kořeny v německé pověsti spojené se svátkem Hromnice, výrazně jej zpopularizoval snímek Groundhog Day (Na Hromnice o den více) z roku 1993 s Billem Murraym v hlavní roli.

Podle záznamů akce Phil ve velké většině případů stejně jako nyní předpověděl pokračování zimy. Zároveň platí, že predikce „věštce všech věštců, mudrce všech mudrců, prognostika všech prognostiků a mimořádného proroka počasí“, jak zní plný titul hlodavce, se obvykle nenaplní.