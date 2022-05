Napsala esej „Jak zabít manžela“. Pak ho opravdu zavraždila, seznala porota

O jejím konečném obvinění informoval ve středu večer americký deník New York Post . Svého manžela měla střelit do zad v roce 2018 v Oregonském kuchařském institutu, kde pracoval. Žalobce potvrdil, že motivem vraždy byly finance. Po smrti svého manžela měla podle listu The New York Times Brophyová podle žalobců shromáždit pojistky v hodnotě 1,4 milionu dolarů.

Vyšetřovatelé ji usvědčili díky videozáznamu z bezpečnostní kamery, který autorku esejů zachytil v jejím autě na místě činu. Vraždit měla sadou „ghost gun“ ( sadou, kterou si může kdokoliv, včetně nezletilých, koupit bez prověrky online a doma si z ní sestavit zbraň).

Brophyová vinu odmítla a uvedla, že ji pouze fascinovalo jak zbraně fungují. Také prý hledala inspiraci pro svou další esej.

Autorku, která esej „Jak zabít manžela“ publikovala o sedm let dříve, obvinili z vraždy v září 2018. Spisovatelka ve zmíněné eseji rozebírala hlavní motivy, které by případnou hrdinku její knihy k takovému činu mohly vést – chamtivost, nevěra, nebo domácí násilí, a také vražednou zbraň, po níž by sáhla.

Brophyová v eseji také zavrhuje nájemného vraha, protože ten podle ní zpravidla vše prozradí policii. A stejně tak nedoporučuje ani zapojení milence, což nepokládá za dobrý nápad. Jed se na takový čin nehodí, protože se dá vystopovat, uvedla na blogu. „A kdo by se trápil s nemocným manželem?“ napsala spisovatelka, z Oregonu.

V knize The Wrong Cop (Špatný policajt) zase popsala ženu, která „každý den manželství sní o vraždě“ svého muže. V románu The Wrong Husband (Špatný manžel) zachytila autorka osud ženy, která se násilnickému manželovi pokusí uniknout tak, že při ztroskotání lodi předstírá svou smrt.