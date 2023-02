Slovenku obviněnou z terorismu poslal soud do vazby, hrozí jí doživotí

Soud na Slovensku v pátek poslal do vazby ženu, kterou policie obvinila z terorismu a z dalších trestných činů poté, co ji minulý víkend do země dopravil z iráckého Kurdistánu vládní letecký speciál. Podle soudu hrozilo, že 44letá žena by mohla uprchnout, nebo pokračovat v trestné činnosti. Slovenka, která přestoupila na islám, podle svého advokáta vinu odmítá.