Z Microsoftu vám volat nebudou, varuje režisér Troška ve slovenské kampani

Nejnověji slovenští kriminalisté varovali obyvatele před podvodníky, kteří se prostřednictvím telefonátů vydávají za techniky společnosti Microsoft, snaží se získat přístup do jejich počítačů, dále do e-mailových účtů a také do internetového bankovnictví. Následně své oběti obírají o peníze. Rekordní nahlášená škoda v jednom z případů dosáhla téměř 18 500 eur (475 000 korun).

S cílem omezit zmíněné podvody slovenská policie v uplynulých týdnech spustila informační kampaň prostřednictvím krátkých videonahrávek, ve kterých vystupují známé osobnosti. Nyní ve spolupráci s režisérem Troškou upozorňuje obyvatele, aby si s cizími lidmi nevyměňovali citlivé a osobní informace.

Na podvodné telefonáty, kdy se volající vydává za podporu firmy Microsoft, v březnu upozornil také český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

NÚKIB @NUKIB_CZ Upozorňujeme na vlnu podvodných telefonátů (vishing), v rámci nichž se volající vydávají za technickou podporu společnosti Microsoft. Více najdete zde: https://t.co/it7PbpGd3e oblíbit odpovědět

Policie na Slovensku dříve informovala také o případech vydírání mužů, kteří přes internet posílali své nahé fotografie osobám, jež je oslovily prostřednictvím účtu s falešnou podobiznou atraktivní ženy. Podle policistů muži pod vyhrůžkami zveřejnění zmíněných fotek platí i tisíce eur a stydí se případ oznámit.



Slovenky se zase staly terčem podvodníků, kteří se vydávají za americké vojáky a vylákali od oslovených žen peníze; jedna z obětí takto podle policie přišla o 282 000 eur (7,25 milionu korun). Tento typ podvodů zaznamenala i česká policie.

Lidé na Slovensku, kteří prostřednictvím internetu inzerují prodej zboží, na sociálních sítích zase upozornili, že je oslovují údajní zájemci a požadují netradiční způsob platby. Kriminalisté uvedli, že podvodníci žádají údaje o kreditní kartě s příslibem, že na ni cenu zboží uhradí, ve skutečnosti ale svou oběť oberou o peníze.