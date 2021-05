Pozor na podvody na Instagramu. Vaše nepozorné přátele připraví o tisíce

„Ahoj, mužeš mi naléhave dát telefonní císlo na mobil,“ začala přímá komunikace se čtenářkou, která redakci Mobil.iDNES.cz na vlnu podvodů prostřednictvím falešných instagramových účtů upozornila. Je jednou z patrně mnoha uživatelů této sítě, kteří bez zaváhání své číslo poskytli.

Na jednu stranu se nelze divit, falešné účty totiž zneužívají uživatelské jméno jimi vybraného veřejného účtu. Pozmění, přidají či uberou třeba i jediné písmenko, čímž u příjemce zprávy navodí dojem, že je kontaktuje skutečně jim známý člověk. Oné nesrovnalosti v uživatelském jménu si patrně ne každý hned všimne. „Věrohodnost“ ve skutečnosti falešného účtu podvodníci podtrhují totiž i kradenou profilovou fotkou. Tak málo stačí, aby u mnohých uživatelů upozadili i poslední špetku obezřetnosti.

Jakmile již mají telefonní číslo oběti, pošlou jí informaci o účasti v údajné soutěži. Ze strany podvodníků jde však pouze o další snahu nabudit dojem důvěryhodnosti. Patrně tak předcházejí z jejich pohledu zbytečným otázkám vybrané oběti.

„S přáteli soutěžím v jedné soutěži ten kdo vyhraje toho vezmou na jídlo Nemej obavu, Úcastníci Vodafone zdarma OK,“ stojí následně v dalším krkolomném sdělení.

Není přitom výjimkou, že podvodníci do textu doplní i některého dalšího tuzemského mobilního operátora. V redakci víme minimálně o T-Mobilu. Podvody tohoto charakteru se totiž na Instagramu objevují minimálně od února a prakticky navazují na vlnu podvodů, které se objevily už v roce 2017 na Facebooku, kdy nepoctivci cílili na uživatele Messengeru.

Lidé stojící za podvodnými účty se navíc záměrně nepouštějí do nějaké obsáhlejší konverzace. I to by mělo potenciální oběti zarazit. Ne každý se však nad tímto pozastaví. Ze strany podvodníků chodí prakticky jen pokyny, co má protistrana udělat.

Podobně netypické žádosti si vždy telefonicky ověřte s osobou, která vás o to žádá – hlas známého útočník tak lehce nenapodobí. Kateřina Mikesková tiskové oddělení T-Mobilu

Čtenářka byla totiž následně požádána o urychlené přeposlání screenů textovek, které jí dorazily na telefon. Ty totiž obsahují autorizační kódy pro m-platby, tedy platby třetím stranám. O nic jiného totiž podvodníkům nejde. Přímo ve zprávách, které má redakce Mobil.iDNES.cz k dispozici, je jejich příjemce informován o částce, která mu bude stržena z kreditu nebo připočítána k měsíčnímu vyúčtování. Konkrétně jde o 600 Kč.

Textovky navíc začínají varováním, aby v nich obsažený autorizační kód příjemce nikomu dalšímu nesděloval. Podvodníci nicméně spoléhají na to, že v oběti vzbudili dostatečnou důvěru, a nebude se tak obsahem textovek zabývat. Přeposláním znění přijatých SMS se však uživatel Instagramu připraví o vlastní peníze, vybranou službu si totiž podvodníci objednali na jeho telefonní číslo. Podvedenému uživateli přijdou ještě děkovné SMS za využití služby ATS, tedy služby společnosti poskytující prémiové služby.



I přes reklamaci je nutné částku uhradit

Čtenářka takto přeposlala celkem osm textovek, její měsíční vyúčtování se tak kvůli platbám třetím stranám navýšilo o závratných 4 800 korun. Běžně přitom činí 399 Kč. Vyúčtování na částku 5 199 Kč se proto rozhodla reklamovat u svého operátora.



Charlota Dědková z tiskového oddělení Vodafonu redakci Mobil.iDNES.cz potvrdila, že operátor tuto situaci se zákaznicí řeší individuálně. Je však nutné v této souvislosti připomenout, že podání reklamace nemá odkladný účinek na lhůtu splatnosti vyúčtování. Částku je tedy nutné uhradit v plné výši (více viz Předražené vyúčtování určitě operátorovi zaplaťte, radí regulátor).

Reklamace vyúčtování v této souvislosti nicméně eviduje i T-Mobile. Podle vyjádření Kateřiny Mikeskové z tiskového oddělení jde však jen o jednotky podobných případů. Vesměs operátoři neevidují žádný výrazný nárůst počtu reklamací. Třeba O2 aktuálně neeviduje žádné reklamace, které by zákazník podával v souvislosti s podvodem přes Instagram (či Facebook).

„V případě m-plateb spíše zákazníci řeší, že jim byla účtována částka a nevědí, za co platba odešla, případně platbu rozporují. Od října loňského evidujeme jen 6 reklamací, které jsou spojené s platbou za služby třetím stranám a u kterých zákazník uvádí, že případ řeší nebo bude řešit s Policií ČR,“ uvedla tisková mluvčí O2 Kateřina Mikšovská.

Výše popsané situaci lze přitom snadno předejít blokací m-plateb.

Blokace m-plateb je snadná

„Zákazník má při blokaci m-plateb dvě možnosti. Využít může aplikaci Můj Vodafone a v části Služby – Blokování si m-platbu zablokovat vlastními silami. Pokud samoobsluhu nevyužívá, je možné se obrátit také na linku péče o zákazníky a službu zablokovat v součinnosti s operátorem,“ informovala Charlota Dědková.



„Zákazníci mají možnost zakázat si v telefonu ‚Platby třetím stranám‘ – stačí si toto nastavit v online samoobsluze Moje O2, případně požádat o pomoc kolegy na zákaznické lince nebo v našich značkových prodejnách,“ uvedla Kateřina Mikšovská.



Stejný krok mohou podniknout samozřejmě i zákazníci T-Mobilu, a to opět přes aplikaci (Můj T-Mobile) či prostřednictvím linky operátora. Každý nový zákazník má navíc na prvních 90 dní automaticky nastavený limit pro platby ve výši 500 Kč měsíčně. Po uplynutí této doby je pro platby třetím stranám nastaven denní, měsíční i roční limit.

Nestandardní transakce bezpečnostní systémy T-Mobilu podle Kateřiny Mikeskové monitorují a operátor je následně blokuje nebo zákazníka kontaktuje. Dodala však, že ne vždy je to kvůli příliš velkému množství takových transakcí možné.

Mikesková přidala i důrazné varování pro všechny mobilní uživatele: „Za žádných okolností nikomu a nikdy ověřovací kód neposílejte! I samotná autorizační SMS na to zákazníka vždy upozorňuje. Podobně netypické žádosti si vždy telefonicky ověřte s osobou, která vás o to žádá – hlas známého útočník tak lehce nenapodobí.“