Je to možná drobný precedens pro africkou migraci, ale zaplatil ho životem kluk, který byl obětí otcových fantazií. Senegalský soud odsoudil tři otce z přístavního města M’Bour za to, že svým dětem zaplatili cestu s pašeráky lidí do Evropy. Jeden z chlapců, bylo mu čtrnáct či patnáct, cestu nepřežil.