Blbec Putin? Prigožin se utrhl ze řetězu, Kremlu s ním dochází trpělivost

„Prigožinova kritika na adresu ruského ministerstva obrany a jeho prohlášení o situaci na frontě začaly vážně znepokojovat nejvyšší vedení země,“ řekl ve středu Meduze nejmenovaný zdroj z Kremlu.

Prigožin vlnu výpadů odstartoval minulý pátek, když ruskému ministerstvu obrany pohrozil, že pokud nedostane munici, své muže stáhne z Bachmutu. V sobotu pak požádal svého přítele, čečenského vůdce Ramzana Kadyrova, aby jeho bojovníci Wagnerovce ve východoukrajinském městě nahradili.

Už v neděli bylo ale všechno jinak a Prigožin oznamoval, že se s armádním velením dohodl na zásobování a jeho vojáci přece jen zůstanou. Po víkendu však přišel další záchvat vzteku. Prigožin na videu hřímal, že jeho muži obdrželi minimum slíbeného vybavení a opět vyhrožoval. Také tvrdil, že jedna z formací ruské armády z Bachmutu zbaběle uprchla.

Největší pozdvižení ale způsobila jeho slova o „šťastném dědečkovi“. „Jsou lidé, kteří bojují, a jsou lidé, kteří se rozhodnou udělat si rezervu a hromadí, hromadí, hromadí. Místo toho, aby utratili zdroje za náboje, zabili nepřítele, zachránili život našich vojáků, tak naše muže zabíjejí. Mezitím si šťastný dědeček myslí, že se má dobře. A co má dělat naše země dál? Co mají dělat naše děti? Jak vyhrajeme tuhle válku, pokud se ukáže, a to jen spekuluji, že ten dědeček je totální blbec,“ prohlásil Prigožin.

Překročení červené linie?

Kremelští představitelé podle Meduzy považují taková tvrzení za vážnou hrozbu. „Prigožin se chová, jako by patřil do jiného týmu. Má svůj projekt jménem Bachmut a dělá vše pouze pro něj. Snaží se získat větší moc nad ministerstvem a chce, aby za vítězstvím stáli Wagnerovci,“ řekl další zdroj.

Slova o dědečkovi byla podle něho přijata obzvlášť špatně. „Jistě, že může později říct, že mluvil o ministru obrany Sergeji Šojguovi nebo někom dalším, ale všichni víme, jaké prvotní závěry z toho lidé vyvodí,“ dodal s tím, že Prigožin svým výstupem „překročil červenou linii“. Podnikatel ve středu odmítl, že by hovořil o sedmdesátiletém prezidentu Vladimiru Putinovi a řekl, že myslel jednoho ze zaměstnanců ministerstva.

Podle zdrojů může Prigožinova zuřivost souviset s osobním slibem daným Putinovi, že Wagnerovci Bachmut ovládnou do určitého data. „Prigožin zřejmě nestíhá, a je proto nervózní,“ míní. Ačkoli není jasné, o jaké datum jde, ukrajinská armáda dříve uvedla, že Rusové by město rádi ovládli do 9. května, na něž připadá výročí vítězství v druhé světové válce.

Tuto variantu považuje za pravděpodobnou i britský politolog Mark Galeotti. „Wagnerovci v Bachmutu úzce spolupracují s ruskými výsadkáři. Bylo by těžké jednomu munici dodávat a druhému ji zadržovat. Domnívám se, že Prigožin munici částečně používá jako výmluvu. Nemyslím si, že by dostával méně než ruská armáda, jen si myslím, že nedostává více, čemuž v minulosti přivykl,“ řekl Galeotti listu The Kyiv Independent.

Prigožinova videa jsou podle experta projevem určitého zoufalství. „Jsou jednou z mála možností, jak se dostat k Putinovi, vzhledem k tomu, že nemá žádnou přímou linku,“ míní. Podle Galeottiho je nepravděpodobné, že by Prigožin z Bachmutu nakonec své muže skutečně stáhl.

„Bylo by to pro něho velmi nebezpečné, Moskva by to brala jako zradu. Jde o člověka, který je zcela závislý na Kremlu, pokud jde o veškeré jeho obchodní aktivity. Takový krok by vedl k jeho likvidaci. Nemyslím nutně fyzické, ale má mnoho nepřátel, kteří čekají, až bude zranitelný,“ dodal.

Ministerstvo Prigožina potřebuje

Pokud bude šéf Wagnerovců ve svém nevybíravém chování pokračovat, podle zdrojů z Kremlu se dostane do vážných potíží bez ohledu na své spojence. K těm patří například šéf ruské Národní gardy Viktor Zolotov nebo Putinův někdejší osobní strážce a nyní gubernátor Tulské oblasti Alexej Djumin. Donedávna se mezi ně počítal i miliardář a Putinův dlouholetý spolupracovník Jurij Kovalčuk, ten se ale nyní od Prigožina začal distancovat.

Zaměstnanec jednoho z ruských státních médií Meduze sdělil, že Kreml již vydal pokyn, aby novináři začali Prigožina líčit jako zrádce, pokud bude ministerstvo obrany nadále kritizovat a informovat o selháních na frontě. Také deník The Washington Post dříve informoval, že ruské ministerstvo obrany začalo připravovat materiály pro negativní kampaň proti Prigožinovi, ale nakonec od ní ustoupilo. „Pokud to bude takto pokračovat, oficiální bezpečnostní složky tomu jistě učiní přítrž,“ řekl jeden ze zdrojů.

Podle Galleotiho je ale těžké předpovědět, jak by ministerstvo mohlo s Prigožinem nyní naložit, neboť Wagnerovce stále potřebuje. „Kdyby ministr Šojgu a šéf generálního štábu Valerij Gerasimov slavili na bojišti jedno vítězství za druhým, mohli by Putina požádat, aby je Prigožina zbavil, ale v takové pozici rozhodně nejsou. Nikdo teď nechce riskovat, že na sebe vezme vinu za to, že věci na nefungují,“ míní.