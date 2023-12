Z, V, O. Americké diplomaty v Moskvě provokují u ambasády obří symboly války

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Kdo písmena na rušnou třídu v Moskvě umístil, není jasné, podle listu The Moscow Times to ale není poprvé, co se na prahu velvyslanectví USA objevilo něco podobného. Nacionalističtí aktivisté na místo už léta umísťují transparenty podporující protizápadní zahraniční politiku Kremlu.

Umístění písmen „Z“, „V“ a „O“, pod nimiž se skví nápis „Vítězství v síle a odvaze“, je zřejmě odvetou za to, že řada západních zemí v reakci na ruskou invazi přejmenovala ulice, v nichž se nacházejí ruská velvyslanectví.

Ve Washingtonu nebo Praze byly ulice, kde leží ruská ambasáda, přejmenována na počest zavražděného ruského politika Borise Němcova. Praha přejmenovala i část navazující Korunovační ulice u ruské ambasády na Ukrajinských hrdinů.

Náměstí před ruským velvyslanectvím v norském Oslu se od loňska jmenuje „Ukrajinské“ a v litevské metropoli Vilniusu byla nepojmenovaná ulice vedoucí k ruskému velvyslanectví pojmenována jako „Ulice ukrajinských hrdinů“.