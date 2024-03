Zadrželi jsme tři osoby, plánovaly útok na jihu Ruska, oznámila tajná služba

FSB v komuniké, o kterém informovala agentura TASS, uvedla, že zabránila plánovanému teroristickému činu tří občanů jedné ze středoasijských zemí, kteří chtěli „odpálit nálož na jednom z frekventovaných míst ve Stavropolském kraji“.

Tajná služba dodala, že zadrženým zabavila podomácku vyrobené výbušné zařízení či chemikálie. Ruská televize odvysílala záběry, na kterých FSB zatýká několik mužů.

Útok na koncertní halu Crocus City Hall na předměstí ruské metropole byl jedním z nejtragičtějších neštěstí v Rusku za desítky let. Podle v pátek aktualizované bilance si vyžádal nejméně 144 mrtvých a 360 zraněných.

K útoku se opakovaně přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS). Naposledy tak učinila ve čtvrtek, několik hodin poté, co ruský vyšetřovací výbor uvedl, že má důkazy o finančních vazbách útočníků na Ukrajinu, proti které Moskva vede válku. Kyjev zapojení do teroristického útoku u Moskvy popírá.