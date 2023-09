Putin: Západ dosadil Žida Zelenského, aby kryl nacisty. Antisemita, míní Kyjev

„Západní manipulátoři dosadili do čela moderní Ukrajiny etnického Žida, aby zakryli antihumánní povahu této země. Je to naprosto odporná situace: etnický Žid kryje oslavu nacismu a těch, kteří kdysi na Ukrajině řídili holokaust,“ řekl Putin v rozhovoru propagandistovi Pavlu Zarubinovi.

Na jeho slova obratem odpovědělo ukrajinské ministerstvo zahraničí. „Putinova maniakální posedlost etnickým původem ukrajinského prezidenta je dalším projevem hluboce zakořeněného antisemitismu ruské elity,“ uvedl mluvčí úřadu Oleh Nykolenko na Facebooku.

„Vybízíme svět, aby antisemitská tvrzení ruského prezidenta důrazně odsoudil. V moderní společnosti by nemělo být místo pro nenávist na etnickém základě,“ dodal Nykolenko.

Putin se tematice nacismu v úterý věnoval i několik hodin před televizním interview, a to na zasedání poradního orgánu Kremlu. Podle portálu Meduza mimo jiné řekl, že během druhé světové války „místní nacionalisté a antisemité na Ukrajině zabili jeden a půl milionu Židů“.

Německá nacistická armáda vpadla na území tehdejšího SSSR v červnu 1941. V září okupovala Kyjev, s vyhlazováním židovského obyvatelstva začala krátce poté. Ačkoli většinu zvěrstev měli na svědomí nacisté, na protižidovských pogromech se podíleli i Ukrajinci, zejména nacionalisté vedení Stepanem Banderou. Ti rovněž organizovali protipolské etnické čistky.

Právě banderovce Moskva s oblibou používá ve své propagandě. Jako záminku pro napadení sousední země totiž opakovaně uvádí potřebu její „denacifikace“ a Zelenského přirovnává k Adolfu Hitlerovi. Skutečnost, že v ukrajinském parlamentu není zastoupena ani jedna krajně pravicová strana (na rozdíl od ruské Dumy), nebo fakt, že Zelenského příbuzní umírali za holokaustu, Kreml nevidí jako překážku pro to, aby ho nazýval nacistou.

Tato rétorika je o to absurdnější, že v řadách okupantů na Ukrajině válčí několik otevřeně neonacistických skupin. Mimo jiné jde o polovojenská uskupení Rusič či Ruská císařská legie známé brutalitou.

Není to poprvé, co se ruské vedení dopustilo antisemitských výroků. V červnu Putin například Zelenského obvinil, že není Žid. „Už od dětství mám mnoho židovských přátel. Říkají mi: Zelenskyj není Žid. Je to ostuda židovského národa,“ prohlásil na ekonomickém fóru v Petrohradu.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov zase v lednu přirovnal podporu západních vlád Ukrajině k Hitlerovu konečnému řešení, jež mělo za následek vraždění evropských Židů. „USA daly dohromady koalici evropských států, aby vyřešily ruskou otázku stejným způsobem,“ tvrdil.

Loni v květnu zase Lavrov odstartoval diplomatickou roztržku, když prohlásil, že „Zelenskyj má v sobě stejně jako Hitler židovskou krev “a že „největší antisemité jsou Židé“. Izrael tato slova v reakci označil za „neodpustitelná a historicky chybná“ a předvolal si ruského ambasadora.