Putin se chystá na „věčnou válku“. Rusové se semkli a jsou připraveni

V atmosféře předvánoční Moskvy na sklonku minulého roku se v bytě jednoho vysoce postaveného představitele režimu sešla skupina kamarádů. Byl mezi nimi i Dmitrij Peskov, který pronesl pozoruhodný, i když ne příliš optimistický přípitek.

„Nejspíš očekáváte, že něco řeknu. Bude to ještě o hodně těžší. Potrvá to dlouho. Velmi, velmi dlouho,“ prohlásil dlouholetý kremelský mluvčí k shromážděným hostům. Jak prozradil zdroj deníku The Guardian, nálada na večírku okamžitě padla na bod mrazu – mezi hosty bylo mnoho lidí, kteří v soukromí válku kritizovali.

„Bylo dost nepříjemné poslouchat, co říká. Bylo to jasné varování, že válka potrvá ještě dlouho. Musíme se připravit na to, že to bude běh na dlouhou trať,“ svěřil se zdroj britského listu, který si z pochopitelných důvodů nepřál být jmenován.

Peskov svá slova zopakoval i ve středu, když se ho novináři ptali, zda „speciální vojenská operace“ skončí letos. „Pokud máte na mysli válku v širokém kontextu, konfrontaci s nepřátelskými státy a nikoliv přátelskými zeměmi, tato hybridní válka, rozpoutaná proti naší zemi, je nadlouho. Tady musíme projevit tvrdost, věrnost sami sobě, cílevědomost a jednotu okolo prezidenta,“ zdůraznil.

Podobná vyjádření z řad politické elity naznačují, že ruské vedení se po úvodních vojenských nezdarech rozhodlo vést válku na Ukrajině dlouhá léta. Sám Putin ji ve svých projevech vykresluje jako existenciální zápas s kolektivním Západem, který usiluje o zničení Ruska.

„Pro nás to není otázka geopolitiky. Je to otázka přežití ruské státnosti, vytvoření podmínek pro další rozvoj země a našich dětí,“ prohlásil nedávno při návštěvě leteckého závodu v Burjatsku. Taková prohlášení de facto vylučují mírové rozhovory a připravují společnost na „válku bez konce“, jak to v rozhovoru pro The Guardian označil nejmenovaný západní diplomat.

„Putin prakticky přestal zmiňovat jakékoliv konkrétní cíle války. Nenabízí žádnou ideu, jak by budoucí vítězství mohlo vypadat. Ocitli jsme se ve válce, která nemá jasný začátek a jejíž konec je v nedohlednu,“ komentuje politolog Maxim Trudoljubov projevy, v nichž šéf Kremlu často a rád upozorňuje na domnělé historické křivdy spáchané na Rusku.

Putinovo odhodlání nezlomilo fiasko ruského blitzkriegu z počátečních týdnů ani nesmírné lidské oběti, kterými ruská armáda dnes platí za minimální postup na více než 250 kilometrů dlouhé frontě na východě Ukrajiny. Putin vývoj na bojišti naposledy komentoval v polovině ledna, kdy ho označil za „pozitivní“.

„Pokud na bojišti nevykazujete žádný postup, je lepší mlčet. Stahování každopádně nepřichází v úvahu, to by bylo přiznáním porážky,“ okomentoval to pro The Guardian ruský politolog žijící v Helsinkách Vladimir Gelman.

Rusko ve válce přišlo o 200 000 mužů (počítáme mrtvé i zraněné) a podle expertů se žádný úspěšný průlom z jeho strany v nejbližší době nedá čekat – snad s výjimkou obsazení Bachmutu, který se snaží dobýt od srpna minulého roku. „Faktem je, že Rusko nemá kapacity pro velkou ofenzivu,“ uvádí bezpečnostní analytik Rob Lee, podle něhož je ofenzivních akcí schopno asi deset procent armády.

Ministerstvo obrany proto navyšuje její stavy, počet bojového personálu chce navýšit z 1,15 na 1,5 milionu mužů. „Ruská armáda se připravuje na dlouhou válku. Putin sází na to, že ruské zdroje převálcují ty ukrajinské a Západ pomoc Kyjevu časem unaví,“ myslí si Rob Lee.

Přestože agrese proti menšímu sousedovi zdaleka nejde podle plánu, režim se může opřít o to, že na domácí frontě panuje mrtvolný klid. Vůdci opozice jsou za mřížemi, protiválečné protesty byly potlačeny, nezávislý tisk byl umlčen, statisíce kriticky smýšlejících lidí utekly za hranice a starší generace věří televizní propagandě. Ruská hra na „řízenou demokracii“ se překlopila v diktaturu.

Mnozí Rusové sice došli k závěru, že invaze na Ukrajinu sice byla chyba, ale teď, když Rusko ve válce očividně nevítězí, tak nelze přestat. Neveřejný průzkum zadaný vládou z loňského listopadu ukázal, že podíl lidí podporujících pokračování války stoupl na 67 procent.

„Lidé byli zpočátku zdráhaví, ale propagandistická kampaň byla nakonec úspěšná,“ zhodnotil nálady veřejnosti pro The Guardian nejmenovaný zdroj napojený na mediální poradce v Kremlu. Poukázal tak na rychlé potlačení protiválečných protestů, během nichž bylo zatčeno na 15 000 lidí.

„Vládě se podařilo lidi semknout. Podařilo se nám ten konflikt zarámovat tak, aby ho lidé přijali,“ poukazuje na opakovaná tvrzení o možném rozpadu Ruska v případě, že ve své nevyprovokované agresi proti Ukrajině neuspěje.