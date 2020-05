Na sibiřském nalezišti plynu řádí virus, nakažení dělníci se bouří

Ruské ministerstvo zdravotnictví v neděli potvrdilo, že test na koronavirus vyšel pozitivní u tří tisíc dělníků. Okolo čísel přitom panovaly zmatky. Jakutské úřady dříve informovaly o 39 infikovaných. Jedna z místních činovnic však na sociálních sítích informovala, že v Čajandě je tři a půl tisíce nakažených. Svůj příspěvek poté smazala.

První případy nemoci covid-19 se objevily v polovině dubna, kdy byla na celé naleziště uvalena karanténa. V pátek se dělníci začali bouřit. Vyšli z ubytoven a nevybíravým slovníkem se dožadovali ochranných pomůcek a transparentních informací.

„Drží nás tu jako prasata! Nahnali nás na baráky, všichni se tu nakazíme!“ znělo z rozvášněného davu. „Kde je kurva karanténa? Kde jsou kurva roušky? Nic tu není!“ skandují rozzuření dělníci na videu, které pustil do světa portál Yakutia.info.

V otevřeném dopise vedení si postěžovali, že na přeplněných ubikacích se podmínky izolace nedají dodržovat. „V takových podmínkách je omezení fyzického kontaktu naprosto nemožné. Jíme ze stejných talířů, myjeme se ve společných sprchách, máme stejné povlečení,“ napsali dělníci.

Síla Sibiře

Naleziště zemního plynu Čajanda se nachází asi 4 200 kilometrů východně od Moskvy na jihu Jakutska a provozuje ho společnost Gazprom. Tamní zásoby se odhadují na 1,24 bilionu kubíků zemního plynu.

Právě odsud by měl čtyři tisíce kilometrů dlouhým plynovodem Síla Sibiře proudit zemní plyn do Číny. Podle obřího kontraktu, který před šesti lety podepsal Vladimir Putin a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching, bude Gazprom dodávat do Číny až 38 miliard krychlových metrů plynu ročně po dobu třiceti let. To je největší smlouva v historii firmy.

Koronavirus zasáhl také stavbu zařízení na produkci zkapalněného zemního plynu společnosti Novatek nedaleko Murmansku. Podle portálu The Moscow Times je zde přes 1 600 nakažených, práce na stavbě však nadále pokračují. Úřady zatím nechaly v nedaleké vsi Bělokamenka postavit polní nemocnici a oznámily, že v případě potřeby vybudují další.

V celém Rusku je v současnosti přes 145 tisíc infikovaných. Denní přírůstek nově nakažených dva dny po sobě překročil desetitisícovou hranici. Nejhorší bilance zůstává v Moskvě, kde úřady celkem registrují 74 401 infikovaných. V souvislosti s covidem-19 dosud v Rusku zemřelo 1 356 lidí.