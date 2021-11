Rooseveltova socha, kterou nechce New York, našla domov v Severní Dakotě

26. prezident USA Theodore Roosevelt (1858–1919) je na sousoší, které před newyorským muzeem stojí od roku 1940, zobrazen, jak jede na koni, zatímco po jeho boku z každé jeho strany kráčejí indián a černoch. Právě způsob ztvárnění monumentu, kdy prezident ční ze sedla nad zástupci menšin, bylo trnem v oku mnoha americkým aktivistům.

Těm se nakonec podařilo úřady přesvědčit o tom, že monument je nechtěným symbolem kolonialismu, a úřady letos v červnu rozhodly o jeho odstranění.

Socha, jejímž autorem je James Earle Fraser (1876–1953), se však likvidovat nebude. Nadace knihovny prezidenta Theodora Roosevelta v Severní Dakotě nyní oznámila, že podepsala smlouvu o jejím dlouhodobém pronájmu.

Prezidentův monument, stejně jako desítky dalších po celých Spojených státech, začal vzbuzovat kontroverze po vraždě George Floyda v Minneapolisu v květnu 2020. Následně úřady po tlaku veřejnosti začaly odstraňovat ze svých původních míst v mnoha městech USA především díla zobrazující výrazné postavy americké občanské války, neboť byla podle odpůrců symboly rasismu.

„Jsme velice vděční Nadaci knihovny prezidenta Theodora Roosevelta, že pro Rooseveltovu jezdeckou sochu našla nové umístění,“ řekla zástupkyně newyorského starosty Vicki Beanová. „Dlouhodobý pronájem sochy umožní jejich sbírkám dodat tolik potřebnou kontextualizaci a těším se i na budoucí spolupráci s touto institucí,“ dodala.

Se sbírkami má nyní Nadace knihovny prezidenta Theodora Roosevelta smělé plány. V roce 2026 chce s rozpočtem 100 milionů dolarů a za pomoci finančních darů od soukromých dárců otevřít muzeum na Rooseveltově někdejším ranči v Medoře v Severní Dakotě.

Vedení knihovny uznává, že kompozice sousoší je poněkud nešťastná a její další vystavení bude vyžadovat dodatečné vysvětlení. Podle dohody bude nyní socha uskladněna v depozitáři, zatímco budou vznikat plány, které znovu umožní lidem ji spatřit. „Dílo se pak stane nástrojem ke studiu americké minulosti,“ řekl jeden ze zástupců vedení knihovny.

Knihovna zároveň s přispěním potomků Rooseveltovy rodiny „ustanoví poradní výbor sestavený ze zástupců menšin, historiků, dalších odborníků a umělců, ti všichni by se měli podílet na rekontextualizaci zmíněného sousoší,“ píše se v prohlášení knihovny.

„I muzea musejí činit těžká rozhodnutí,“ říká šéf Nadace knihovny prezidenta Theodora Roosevelta Ed O’Keefe. „Říká se, že kdo se nepoučí z minulosti, bude odsouzen k tomu ji opakovat, a tak i náš úkol nyní je prozkoumat minulost, abychom lépe porozuměli současnosti a vytvořili tak podmínky k lepší budoucnosti,“ dodal.

Ponaučit se z minulosti

Jeden z potomků prezidenta Roosevelta Theodore nyní žije v newyorském Brooklynu. Přestože se zabývá investicemi do klimatu, na sochu svého předka má také názor. „Problematická na sousoší je především zobrazená hierarchizace, proto by měla spíš než v New Yorku stát v Rooseveltově muzeu,“ říká k jejímu novému umístění.

„Ale spíše než umělecké dílo likvidovat bychom se z něj měli ponaučit,“ dodává potomek slavného prezidenta. „Záleží na jejím novém umístění a její rekontextualizaci tak, abychom se do budoucna vyhnuli dalším diskusím,” doplnil.

Rooseveltova socha v současnosti nadále stojí před před vchodem do muzea v newyorském Central Parku. Detaily o jejím přesunutí do Severní Dakoty muzeum zveřejní během následujících měsíců.

„Naše muzeum má silné vazby s Rooseveltovou rodinou a kvituje s uspokojením, že socha najde svůj nový domov v prezidentově muzeu v Severní Dakotě,“ řekla ředitelka newyorské kulturní instituce Ellen Futterová. Dodala, že na přesunu monumentu, který začne v následujících měsících, se bude její muzeum podílet.

Rooseveltův otec, Theodore Roosevelt starší (1831–1878), byl známý americký podnikatel a filantrop. Je jedním z jeho zakladatelů a přírodovědecké artefakty, které newyorské instituci věnoval, jsou dodnes součástí jeho bohatých sbírek.