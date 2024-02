Děvčata, vyhýbejte se tmě a parku. Německo řeší sexuální násilí v Řezně

„Požádejte svou dceru, aby využívala jen velmi dobře osvětlené cesty.“ Taková věta stála v dopisu zaslaném ředitelem školy rodičům přibližně 1200 studentů.

Doporučoval jim, ať své děti odradí od cest ze školy na vlakové nádraží přes park Fürst-Anselm, protože není dostatečné osvětlený. Podle něj by se mu děti měly „vyhnout za každou cenu“. Varuje též, že park a oblast kolem něj jsou plné zločinu, i přes přítomnost policie.

„Bez ohledu na denní dobu by vaše dcery měly chodit do školy ideálně ve skupinkách,“ napsal podle listu Die Welt ředitel. Dopis se rychle rozšířil na sociálních sítích a vyvolal celonárodní rozruch. Chytila se jej německá média včetně nejčtenějšího bulvárního deníku Bild a znovu se rozběhla diskuze, zda Německo zvládá v kontextu vysokého počtu příchozích migrantů chránit své občany před násilnostmi.

Lindner z takové pozornosti není příliš šťastný. Vadí mu zvláště to, že jeho psaní pro svou agendu přebírají krajně pravicové skupiny. Dopis měl podle něj čistě preventivní charakter. Ředitel chtěl upozornit, že dívky se budou po školním plesu vracet domů, a chtěl zajistit, že vše proběhne bez problémů.

„Nikdy se nic nestalo. A tak by to i mělo zůstat,“ zdůrazňuje Lindner, který je ředitelem sedmnáct let.

Pochybnosti o znásilněních

Lindner přiznává, že jeho písemné varování vzniklo v reakci na zprávy o dvou případech znásilnění v okolí parku, o nichž informovala média. Podle mluvčího policejního ředitelství Horní Falce se sídlem v Řezně Clause Feldmeiera však v obou případech od začátku vyvstávaly otazníky.

V prvním případě sedmadvacetiletá žena uvedla, že ji v lednu u obelisku znásilnili dva arabsky vyhlížející muži. Policisté ale začali mít o jejím tvrzení pochybnosti. V oblasti je mnoho kamer, na nich však nebyly žádné záznamy, které by její verzi událostí potvrzovaly. K incidentu podle mladé ženy došlo za bílého dne, přesto se na poměrně frekventovaném místě nenašel žádný svědek, který by zaznamenal muže odpovídající ženině popisu. Policie naopak objevila svědka, jenž se v uvedené době nacházel v blízkosti místa činu a „nezpozoroval nic, co by potvrzovalo ženino tvrzení“.

Žena se při výslechu přiznala k nepravdivým výpovědím. Státní zastupitelství proti ní zahájilo předběžné řízení pro předstírání trestného činu, za což jí hrozí trest odnětí svobody až tři roky. Stále pro ni ovšem platí presumpce neviny.

Druhý případ nastal krátce po prvním. Dva muži z Tuniska údajně znásilnili devětadvacetiletou ženu. Policie ale zjistila, že dotyčná je narkomanka, která muže sama oslovila. Zřejmě jim nabídla sex výměnou za peníze. Věc se pak pravděpodobně zvrtla a muži zašli příliš daleko. Policie uvádí, že případ ještě není uzavřen, a nechce jej dále komentovat. Oba podezřelí jsou ve vazbě.

Dlouhodobě problematická oblast

Portál Merkur.de upozorňuje, že v rámci celostátní debaty poněkud chybí důležitý poznatek. Okolí nádraží a zejména park v blízkosti takzvaného obelisku neboli památník Carla Anselma byly vždy ohniskem zločinů a cesta z dívčí školy na hlavní nádraží nikdy nebyla bez rizika. Škola na možné potíže upozorňovala už v minulosti.

Podle Merkuru se město v poslední době ve zvýšené míře potýká s kriminální aktivitou části migrantů z Afriky, především Tunisanů, kteří se v oblasti pohybují. Jejich jednání vykazuje i prvky organizovaného zločinu. Kvůli nim byla v okolí nádraží a parku posílena policejní přítomnost.

Portál uvádí, že kriminální jednání migrantů se netýká primárně sexuálních zločinů. Policie zaznamenala jejich zvýšený nárůst, nicméně zdůrazňuje, že se odehrávají v určitém konkrétním kontextu drogové scény a prostituce. K násilnostem podle ní dochází, když se prostituce spojí s nedostatkem peněz.

Policie sexuální akty jako směnu za drogy zatím neklasifikuje jako znásilnění, uvádí místní noviny Regensburger Nachrichten. Jinak je to v případě, že dealer nutí ženu k sexu s jinými muži předtím, než ji dá dávku. To už policie hodnotí jako jasné znásilnění. Michael Zaschka z policejního ředitelství Horní Falce podotýká, že policie nemá žádné diferencované údaje o tom, kolik sexuálních deliktů se na scéně stalo a kolik kolemjdoucích bylo zasaženo.