Chci být vlkodlak, řekl kandidát na senátora za Georgii. Vysmál se mu i Obama

Republikánský kandidát na senátora za Georgii na listopadovém volebním shromáždění překvapil potřebou sdílet poznatek ze sledování hororového filmu. „Nevím, jestli to víte, ale upíři jsou docela cool,“ prohlásil, přičemž hned ale přispěchal s ódou na jiné monstrum. „Vlkodlak může zabít upíra. Věděli jste to? Nikdy jsem to nevěděl. Takže už nechci být upír, chci být vlkodlak.“

Není jisté, jakým způsobem Walker na schopnost vlkodlaků zabíjet upíry přišel, vzhledem k tomu, že v jím popisovaném filmu Fright Night žádný vlkodlak není. On sám o žádném posléze už též nehovořil.

Ve snímku vystupuje krvesaj, kterého nedokáže zabít lovec upírů ani posvěcenou vodou ani nakreslením znamení kříže. Upír „vypadal velmi dobře ve svém černém obleku“, prohlásil Walker s tím, že mu tak připomíná „senátora Warnocka“.

Jeho demokratický protikandidát a obhájce senátorského křesla je pastor v baptistické církvi. Přesto favorit exprezidenta Donalda Trumpa naznačil, že právě Warnock je démonickým stvořením, které může zahnat jen pravá víra, již lovec upírů postrádal.

„Musíte věřit v tuto zemi. Musíte věřit ve zvolené představitele. A právě teď, to je důvod, proč jsem tady, protože Bůh přivedl svého válečníka a já jsem ten válečník, kterého jste všichni dlouho hledali,“ řekl Walker. Tvrdé jádro republikánské strany, zvláště pak Trumpovské křídlo, tvoří bílí evangelikální věřící.

Walker je kontroverzní postava. Je obviněn z domácího týrání své bývalé manželky. Ač vystupuje jako odpůrce potratů, čelí taktéž podezřením, že zaplatil dvěma ženám, aby šly na interrupci.

„I dítě by bylo lepší“

Republikánský kandidát svým bizarním projevem vzbudil značné pobavení. „Pan Walker mluvil o problémech, které jsou pro obyvatele Georgie velmi důležité, jako je to, zda je lepší být upírem, nebo vlkodlakem,“ vysmál se republikánskému kandidátovi demokratický exprezident Barack Obama. „Toto je debata, kterou jsem i já kdysi vedl, musím přiznat. Když mi bylo sedm.“

Posměchu se Walkerovi dostává i zevnitř jeho strany. „Jsem konzervativec. Jsem konzervativní, protože si myslím, že je to nejlepší způsob vládnutí. Jsem republikánem mnohem déle než mnoho lidí. A myslím, že mám děti, které pravděpodobně dokážou vyjádřit konzervativní platformu lépe než někteří kandidáti, které Donald Trump a jeho skupina podporovali po celé zemi,“ prohlásilzástupce guvernéra Georgie Geoff Duncan.

„Tohle není ta správná značka pro republikánství a myslím, že Herschel Walker pravděpodobně vstoupí do dějin jako jeden z nejhorších republikánských kandidátů v historii naší strany,“ dodal Duncan, jenž se netají svými protitrumpovskými názory. Končící zástupce je přesvědčen, že jiný kandidát by republikánům zápas o senátorské křeslo hladce vyhrál. On sám nedá hlas žádnému z uchazečů.

Ani Walker ani Warnock nezískali v prvním kole potřebný počet hlasů k získání potřebné padesátiprocentní hranice. V úterý proto proběhne druhé kolo. Předčasné hlasování zlomilo státní rekord, dostavil se doposud nejvyšší počet voličů v historii Georgie.

Na jižanský stát byla během kongresových voleb upínána velká pozornost ve chvíli, kdy ještě nebyly sečtené hlasy v Nevadě a Arizoně a hrozila možnost, že právě v Georgii se rozhodne o kontrole nad Senátem. Nyní je už jasné, že jej kontrolují demokraté, kteří mají padesát křesel a navrch hlas demokratické viceprezidentky Kamaly Harrisové.

Mít převahu i bez viceprezidentky by však byl pro demokraty ještě sladší výsledek. Průzkumy zatím sází na Warnocka, který měl nad svým republikánským protivníkem i lehký náskok už v prvním kole.

Skutečnost, že republikáni navzdory nepopularitě prezidenta Joea Bidena a inflaci nedokázali uzmout Senát a ve Sněmovně reprezentantů získali menší většinu, než se očekávalo, vyvolala ve straně silný rozkol. Část republikánů má pocit, že neuspokojivý výsledek je dědictvím Trumpovy rozdělující osobnosti a slabé kvality jím podporovaných kandidátů, které vybral spíše na základě loajality než politických zkušeností. Trumpovo křídlo naopak viní tradičnější, umírněnější republikány z údajného házení klacků pod nohy.