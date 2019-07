Rakouský lékař je podezřelý, že ve své ordinaci sexuálně zneužil 87 dětí

Podle serveru regionálního listu Oberösterreichischen Nachrichten policie vyslechla 71 dětí, pět až šest z nich se údajně potýká s vážnými psychickými následky. V případě odsouzení lékaři hrozí deset až patnáct let vězení, informovala v úterý agentura APA.



Deník Oberösterreichischen Nachrichten o kauze poprvé informoval už letos v únoru. Podezřelý lékař je od ledna ve vyšetřovací vazbě v hornorakouském Welsu.

Podle médií lékař zneužíval malé chlapce, a to během vyšetření v ordinaci. Lékař se hájí tím, že jen prováděl standardní medicínské úkony, jejichž součástí bylo vyšetření v genitální a anální oblasti. Prokuratura proto nařídila vyhotovení odborných posudků, které mají oprávněnost vyšetření určit.

Úřady nechtějí sdělovat k případu žádné podrobnosti do chvíle, než bude vyšetřování ukončeno. Hlavní vyšetřovatel Wolfgang Dirisamer listu Oberösterreichischen Nachrichten řekl pouze to, že si nedokáže vzpomenout na žádný případ, kterému by se ten současný co do počtu obětí mohl rovnat.