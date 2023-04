Rakouští komunisté vstali z mrtvých, extremisté v zemi přitahují stále víc

Minus a minus se rovná KPÖ plus, hodnotí výsledek posledních zemských voleb v Salcbursku rakouští političtí novináři. Dvě minus dostaly obě tradiční, středové strany: jedno lidovci (ÖVP), kteří sice udrželi první místo a s 30 procenty vyhráli, ovšem oproti zemským volbám před pěti lety utrpěli vysoké ztráty. Druhé minus je pro sociální demokraty (SPÖ), kteří s necelými 18 procenty spadli z druhého místa na třetí.

Ještě jedno minus by se také našlo u liberální strany NEOS. Během minulého volebního období vládla v koalici s lidovci a Zelenými, tentokrát ale o procentní bod nepřekročila nutnou pětiprocentní hranici, a dalších pět let tedy zůstane mimo salcburský zemský sněm.

Plus si naopak připsala Komunistická strana Rakouska, dosud víceméně mrtvé uskupení, které má posledních šest let toto znaménko i ve svém názvu: KPÖ Plus, nebo KPÖ+. To značí propojení klasických komunistů s aktivisty z organizace Mladých Zelených, kteří se rozhádali s vlastní stranou a posléze z ní byli vyloučeni. V roce 2017 pak došlo na propojení obou organizací a úpravu nového společného názvu, v němž Mladí Zelení zastupují ono komunistické plus.

KPÖ Plus nyní v zemských volbách získala velmi dobré čtvrté místo a 11,7 procenta hlasů. Právě tato strana se tak stala pomyslným vítězem voleb: na této úrovni je to nejlepší výsledek komunistů přinejmenším od druhé světové války. „Podařilo se nám přesvědčit ty, kteří už nevědí, koho volit,“ řekl po uzavření volebních místností 34letý lídr komunistů Kay-Michael Dankl. Dodal, že se budou snažit být konstruktivní opoziční stranou.

„Nic proti Kay-Michaelu Danklovi. Ale je nepochopitelné, že se seriózní politici ještě dnes hlásí ke komunismu,“ podivují se rakouská média nad tím, zda je k řešení současných problémů skutečně nutné vyvolávat radikální ideologii režimu, který způsobil smrt až sto milionů lidí.

Voliči chtějí jednoduchá řešení

Stejně jako krajní levice opět uspěla také krajní pravice. Svobodná strana Rakouska (FPÖ) přeskočila socialisty a s téměř 26 procenty zabrala druhé místo, jen s malým odstupem od vítězných lidovců. Po nedávných zemských volbách v Dolních Rakousech je to pro FPÖ druhé významné vítězství během krátké doby. I proto nelze mluvit o výrazném společenském obratu doleva.

Dobře patrný je ovšem jiný trend, a to pokračující schopnost okrajových, protestních a protisystémových stran překračovat dosavadní hranice a ve složitém a nepřehledném světě nabízet rychlá a jednoduchá řešení.

„Voliče v Salcbursku, kteří mají své starosti a potřeby, ulovily strany levého a pravého okraje. Tedy ty, které slibují nejjednodušší řešení. Politický střed nemá v současné době nic, co by mohl přesvědčivě nabídnout,“ komentuje výsledek voleb šéfredaktor regionálního deníku Vorarlberger Nachrichten Gerold Riedmann.

Okrajové strany znají problémy voličů, jednají s nimi osobně, nepoužívají klasický politický žargon. Vzhledem k tomu, že se běžně nepodílejí na vládě, jsou „noví“ a jiní. To je i důvod, proč lídr komunistů Kay-Michael Dankl zejména v Salcburku zaznamenal drtivý volební triumf. Úspěch mu do velké míry zajistila orientace na problematiku dostupného bydlení.

Koalice pestrá jako dirndl končí

Celostátní parlamentní volby jsou naplánovány na podzim příštího roku, výsledky zemských voleb v Salcbursku jsou ale již nyní důležitým ukazatelem politické nálady v zemi, kde se průzkumy veřejného mínění neprovádějí tak často.

Zemská koalice Lidovců (černí), Zelených a NEOS (sytě růžová), označovaná vzhledem k barvám zastupujícím její strany jako dirndl, po neúspěchu NEOS končí. Výsledky ÖVP a FPÖ na prvním a druhém místě oběma stranám umožňují vytvořit koalici, kterou ovšem na spolkové úrovni všechny parlamentní strany alespoň formálně odmítají. Zda k tomu nakonec dojde, bude se zatajeným dechem sledovat celé Rakousko.