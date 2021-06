Covid a Floyd dominovaly Pulitzerově ceně. Cenu má i žena, co zákrok natočila

Zatímco The New York Times obdržel cenu za službu veřejnosti, The Star Tribune, vycházející ve městě Minneapolis, má cenu za aktuální zpravodajství o zabití Floyda 25. května 2020 a o následných občanských nepokojích v Minneapolisu.



Zvláštního ocenění se na virtuální ceremonii newyorské Kolumbijské univerzity dočkala osmnáctiletá Darnella Frazierová, která zákrok proti Floydovi natočila.

Pulitzerův výbor video označil za „odvážný záznam vraždy George Floyda, video, které podnítilo protesty proti policejní brutalitě po celém světě a vyzdvihlo zásadní roli občanů v novinářském hledání pravdy a spravedlnosti“.

ARCHIVNÍ VIDEO: Policisté ignorovali prosby kolemjdoucích (16. června 2020):

Floyd zemřel poté, co mu téměř devět minut klečel na krku policista Derek Chauvin, později odsouzený za vraždu. Pulitzerův výbor označil zpravodajství o dění v Minneapolisu, kde protestující zapalovali i budovy, za „naléhavé, směrodatné a jemně odstíněné“.



Ve fotožurnalistických kategoriích uspěla agentura AP, a to rovněž za zachycení protestů proti rasové nespravedlnosti v USA a také dopadu koronavirové pandemie na seniory ve Španělsku. Mezi vítěznými snímky tak je například fotografie hlavního fotoreportéra AP ve Španělsku Emilia Morenattiho, na které je starší dvojice líbající se přes plastovou ochranu.

V novinařině bylo jen málo let podobných roku 2020, kdy bylo téměř veškeré dění ovlivněno pandemií covidu-19, napsala v pátek agentura AP. Držitelé ocenění měli být původně zveřejněni 19. dubna, ale výbor Pulitzerovy ceny akci odložil na červen, aby dal svým osmnácti členům možnost diskutovat o kandidátech při osobním setkání.

Ceremonie byla kvůli pandemii odložena i loni, kdy se posunula o dva týdny.

Pulitzerovy ceny uděluje Kolumbijská univerzita v New Yorku nejen za novinářskou práci, ale také za literaturu, drama a hudební tvorbu.

Renomovaná spisovatelka indiánského původu Louise Erdrichová tak získala Pulitzerovu cenu za beletrii díky románu The Night Watchman (Noční hlídač).

Uspěla také už zesnulá novinářka Leslie Payneová a její dcera Tamara Payneová, které jsou spoluautorkami životopisu Malcolma X, americké islámského duchovního a bojovníka za lidská práva, The Dead Are Arising: The Life of Malcolm X.



Pulitzerova cena za nejlepší divadelní hru připadla dramatu z prostředí kulinářské soutěže The Hot Wing King autorky Katori Hallové. Hudební cenu získala skladatelka Tania Leónová za kompozici Stride, kterou porotci popsali jako „hudební cestu plnou překvapení, se silnými žesťovými a rytmickými motivy, které začleňují tradice černošské hudby USA a Karibiku do západní orchestrální struktury“.

Pulitzerovy ceny za novinářskou práci byly poprvé uděleny v roce 1917 a jsou považovány za nejprestižnější ocenění v oboru ve Spojených státech. Ocenění, které se v současnosti uděluje ve více než dvaceti kategoriích, založil americký novinář maďarského původu Joseph Pulitzer.