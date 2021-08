Cesta za brazilskou krásou. Zvětšováním pozadí riskují i život

Mnoho žen, možná i kvůli nerealistickým požadavkům společnosti na jejich těla, touží po dokonalé postavě „přesýpacích hodin“. Chtějí mít velmi úzký pas, ploché břicho, ale široké boky a velký zadek. Taková postava je ale standardem spíše pro animované postavičky než pro dospělou ženu.

Při brazilské modelaci vezme plastický chirurg tuk z jedné části těla (především z břicha, stehen či boků) a přenese jej do hýždí pacienta. Při tomto zákroku se tak většinou nevyužívají implantáty, avšak někdy to přece jen nutné je. Pacientky nemohou po operaci dva týdny sedět a musejí spát na břiše.

Důvod, proč je BBL tak nebezpečný, je celkem prostý. Hýždě obsahují krevní cévy odtékající do dolní duté žíly, která „vede“ přímo do srdce. Do pozadí se při tomto zákroku vstřikuje tuk kanylou nebo dlouhou kovovou trubicí, jejich hroty jsou ale tak titěrné, že jej lékař může omylem vstříknout do hýžďového svalu nebo přímo pod něj. Tuk pak může cestovat přímo do srdce a do plic, bránit průtoku krve a způsobit okamžitou smrt. Dojde totiž k embolii.



Tuková embolie

Dvě desítky z 692 zpovídaných chirurgů v roce 2017 podle serveru The Guardian s odkazem na zprávu Nadace pro vzdělávání a výzkum v estetické chirurgii přiznaly, že pacient po BBL operaci zemřel. Zpráva zároveň uvádí, že jeden ze tří tisíc zákroků vyústil ve smrt, což z něj dělá nejnebezpečnější kosmetickou proceduru.



Cena za brazilskou modelaci hýždí se ve Spojených státech pohybuje od v přepočtu 44 tisíc do 262 tisíc korun. Řada žen z USA a Velké Británie za zákrokem proto nejraději cestuje do Jižní Ameriky či Turecka, kde vyjde podstatně levněji. Mnohdy si však ale neověří kompetentnost daného chirurga.

V Česku funguje společnost, která různé plastické operace v Turecku zprostředkovává.



Britská asociace estetické a plastické chirurgie kvůli rizikovosti zákroku v roce 2018 doporučila chirurgům ve Spojeném království, aby jej úplně přestali provádět. Plošně zakázat ho však podle The New York Times nemohla.

Podobná organizace působící v USA kvůli obavám z úmrtnosti vytvořila bezpečnostní „manuál“, jak při této proceduře postupovat. Lékaři by podle něj měli mimo jiné přestat tuk injekčně aplikovat do svalu a používat větší nástroje. „Myslím, že se v tuto chvíli nejedná o proceduru, která by byla rutinně a jednotně prováděna bezpečně,“ popsal pro list Arthur W. Perry, plastický chirurg z New Yorku.

Brazilská modelace hýždí je však i přes možná rizika jedním z "nejžhavějších“ trendů v oblasti estetických úprav nejen v USA. Podle kritiků je za tím touha žen vypadat například jako celebrity Kim Kardashian nebo Nicki Minaj.