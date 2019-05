Trend z USA. Patrně bývalý žák zranil dívku a uklízečku v polské škole

„Nejprve (útočník) použil hlukové granáty, jejichž střepiny zranily jednu ze žákyň. Pak napadl jednu z uklízeček,“ vylíčila televize TVN 24 útok na školu v městečku Breść Kujawski, které má asi 4500 obyvatel.



Jedenáctiletá dívka podle TVN utrpěla zranění hrudníku a nohy, vrtulník ji přepravil do nemocnice v Toruni. Uklízečka byla zasažena jedním výstřelem, rovněž do hrudníku, a převezli ji do nemocnice ve městě Wloclawek.

„Muž byl zneškodněn a je v rukou policie,“ řekla policejní mluvčí Monika Chlebiczová. Jde podle ní o osmnáctiletého mladíka, nejspíše bývalého žáka školy. Jeho motivy zůstávají nejasné. Kriminalisté zkoumají použitou zbraň i byt podezřelého.



