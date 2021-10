Polští ministři pustili novinářům zoofilní porno, prý z telefonů migrantů

Ministr obrany Mariuszem Błaszczaky a ministr vnitra Mariusz Kamiński uvedli, že polské bezpečnostní služby identifikovaly „důkazy o pedofilní aktivitě a zoofilii“. Nalezly též fotografie se záznamy praktik „souvisejícími se sexuálními poruchami“.

kataryna @katarynaaa Nie można było po prostu poinformować? Bez pokazywania, w biały dzień, w telewizorach przed którymi siedzą też dzieci? https://t.co/l8YwSbC56I oblíbit odpovědět

Státní představitelé překvapeným novinářům pustili záznam sexuálního styku muže se zvířetem. Podle ministra obrany politická korektnost zabraňuje o takovýchto záležitostech mluvit, ale „my stavíme bezpečnost své vlasti nade vše.“



Veřejnoprávní zpravodajský kanál TVP, napojený na vládní stranu, mluvil o „znásilnění krávy“, kterého se měl dopustit afghánský občan Sabrullah S. Ve večerním vysílání konzervativní televize zveřejnila fotografie muže obcujícího se zvířetem a částečně svlečeného muže objímajícího dívku.

Televize se za odvysílání kontroverzních záběrů stala terčem silné kritiky. Jen v úterý Národní rada pro vysílání zaznamenala několik stížností.

Mediální etická rada uvedla, že televize porušila principy mediální etické charty, když zveřejnila záběry neurčené pro běžné vysílání a „nekriticky duplikovala vládní propagandistické sdělení stigmatizující imigranty“. Televize měla podle rady uvést, že nemůže informace ověřit, jelikož novináři do hraniční oblasti nemají přístup.



Server Oko. Press poukazuje, že muž souloží s koněm, nikoliv krávou. Jeden ze čtenářů serveru navíc zjistil, že záznam pochází ze staré VHS kazety, jak dokládají zrnité záběry a zřejmě byl stažený z internetu.

Podobně skepticky se server staví k záběrům poprav, které mají naznačovat sympatie migrantů k teroristickým skupinám. Vypadají, že jsou též staršího data, navíc jsou široce dostupné na internetu.

Podle bývalého šéfa zahraniční rozvědky Grzegorze Małeckiho není jisté, zda záznamy poprav nedaly do telefonu převaděči. I pokud je má přímo migrant, neznamená to, že se aktu přímo účastnil. „Mohl ji být svědkem. Neznamená to též, že je autorem fotografie. Mohl ji jen stáhnout z internetu. Bylo by to divné chování, ale ne zločin.“

Opozice zkritizovala vládu, že se dopustila „trapného“ jednání a šíření islamofobie.

Ministři dále uvedli, že někteří migranti mají být napojení na ruské tajné služby. „Dvacet procent mělo styky, často po dobu mnoha let, s územím Ruské federace,“ řekl mluvčí polských tajných služeb Stanisław Żaryn.

Polská vláda vnímá migranty, které přes hranice vpouští Bělorusko, za bezpečností riziko. Spolu s Litvou a Lotyšskem, které též čelí přílivu běženců, obviňuje běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, že se pokouší destabilizovat Evropu.

Polsko na hranicích staví ostnaté ploty, nově příchozím posílá esemesky, aby se vrátili do Běloruska. Neziskové organizace Polsko ale kritizují, že nelegálně tlačí migranty zpět do Běloruska.