Jak polští andělé koupili bezradnému Íránci skoro nový kamion

11:00 , aktualizováno 11:00

Je to vpravdě vánoční příběh, protože je o dobrém srdci, vlastně jich byla spousta, pomoci a dárku člověku, jehož nikdo neznal. Je to příběh, který ukazuje, že nálepky neplatí, protože je ze země, kterou dál na Západě označkovali jako xenofobní. Je to totiž příběh o dárku, který dostal v Polsku Íránec. Dárkem je kamion.