Blesky v polských Tatrách zabily několik lidí, další jsou zraněni

Mučil je, sexuálně zneužíval a psychicky týral řadu let. Pak si tři mladé sestry řekly, že toho bylo dost. Protože...

Žádný můj předchůdce neudělal pro Izrael tolik co já, řekl Trump

Žádný jiný americký prezident toho podle současného šéfa Bílého domu neudělal pro Izrael tolik, co on. Donald Trump to...