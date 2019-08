Bylo to jako lavina. Lidé padali, děti plakaly, líčí svědci bouři v Tatrách

„Scházel jsem právě z Kasprova vrchu směrem ke Kuźnici. Hned po deseti minutách jsem uviděl blesk. Bylo to, jako by mi někdo cvaknul foťákem s velkým bleskem přímo do očí,“ popisuje pro polský server Kontakt24 jistý Dawid.



Ženu, která se představila jako Sylwia, tragická čtvrteční bouře zastihla v Zakopaném. „Kolem jedné hodiny jsme slyšeli první hromy. O chvíli později se ozvaly další a byly tak silné, že děti na ulici začaly plakat a mnoho dospělých úplně ztuhlo,“ líčí.

Neštěstí z Giewontu pak pro TVN24 popsal i Mariusz Brodziński. „Manželka spadla, má polámanou pánev a otevřené zranění hlavy. Viděl jsem lidi, kteří padali, mezi nimi paní, která šla před mojí ženou. Ta paní nežije,“ říká muž. Svůj stav popsal jako ne tak špatný. „Mám spálenou nohu. Bylo to, jako by někdo něco upaloval.“

Při jedné z nejhorších bouří v polské historii ve čtvrtek zemřeli čtyři lidé a dalších 160 se zranilo, mnozí podobně jako Brodziński. Mají popáleniny 1. a 2. stupně, jiné si pak nyní léčí úrazy spojené s pády v náročném horském terénu. Mezi mrtvými jsou dvě děti ve věku 10 a 13 let.

Některé turisty zasáhly také kameny, které se odštíply od skal. „Viděl jsem létat kameny, myslel jsem si, že je to lavina. Dostal jsem to. Jeden z těch kamenů mě zasáhl do ruky, když jsem se držel skály. Další mě bouchl zezadu. Mám tři stehy, ale ve srovnání s ostatními je to ještě pohoda,“ říká Robert Wójcik.

Bouře byla tragická i ve slovenské části hor. Blesk na dvou místech udeřil tři lidi. Pomoc záchranářů odpoledne přivolala Češka, která při zásahu bleskem utrpěla poranění nohy. Jejího kolegu tlaková vlna ve vysokohorském terénu odhodila a při následném několik set metrů dlouhém pádu muž utrpěl zranění, která nepřežil.