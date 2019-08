Blesky udeřily v posledních letech do lidí i v Jeseníkách, jeden zemřel

Nástup období bohatého na bouřky a zvýšené riziko zásahu bleskem obzvláště na horách potvrzují i meteorologové.

„Na frontálním rozhraní teplé a studené fronty dochází k bouřkám, bouřkové vlny vznikají i z horka, které často panuje také ve vyšších polohách. Proto jsou teď bouřky v horách četnější a intenzivnější. Turisté by si měli dávat pozor,“ sdělil meteorolog Václav Smolka.

Podle něj se však nedá říct, že jde o trend. „Může být, že takové období plné bouřek se v dalších letech nezopakuje. O trendu by se dalo mluvit, kdyby to bylo více let po sobě, což zatím není,“ dodal meteorolog.

Také horští záchranáři vědí, jak dokážou být bouřky v Jeseníkách nebezpečné. Blesk zde naposledy zabíjel v červenci roku 2009, výboj tehdy zasáhl skupinu turistů na hřebeni nedaleko vrcholu hory Vozka. Zemřel mladý muž, dvě dívky skončily v nemocnici.

Na stejném místě před třemi lety udeřil blesk i do známého velehradského sochaře Otmara Olivy a jeho manželky. Oliva byl několik hodin v bezvědomí, oba však přežili.

Letos v červnu zasahovali záchranáři v Beskydech, kde blesk udeřil do stromu ve chvíli, když kolem procházela pětice výletníků. Jeden mladík utrpěl vážné popáleniny.

Když se blíží bouřka, na hřebeny vůbec nechoďte

Co se týče nedávného neštěstí v Tatrách, v Jeseníkách by podle šéfa Horské služby Jeseníky Michala Klimeše nic podobného hrozit nemělo.

„Je to ojedinělá záležitost i ve vysokých horách. Navíc v Jeseníkách nikde nejsou řetězy, na kterých by mohlo být najednou tolik lidí,“ říká Klimeš.

Přesto návštěvníky hor před blesky varuje a nabádá k opatrnosti. Jak by se tedy lidé měli při hrozbě bouřek chovat?

„Stoprocentní návod na to neexistuje. Základním pravidlem však je, že pokud se blíží bouřka, neměli by lidé vůbec chodit na hřebeny,“ uvádí Klimeš. Je dobré také sledovat předpověď a plánovat si túru podle ní.

Při bouřce pryč od osamocených stromů a nohy držet u sebe

Mnohdy ale ani to nestačí, protože počasí na horách se může během chvíle změnit. Když už se turisté ocitnou v bouřce, a ta může být podle Klimeše například v oblasti Pradědu, Keprníku či Vozky hodně silná, pak by se měli řídit několika pravidly.

„Pokud je poblíž vzrostlý les, je dobré se v něm ukrýt. Naopak je hodně nebezpečné schovat se pod osamocený strom,“ vypočítává šéf horských záchranářů.

Pokud kolem létají blesky, měli by si lidé sednout na něco suchého. „Když to není možné, tak by si aspoň měli sednout na bobek s chodidly u sebe. A pozor na kovové věci, batoh s horolezeckou výbavou nebo kempingovým nádobím raději odložte někam daleko,“ dodává Klimeš.

Při bouřce je dobré se také pohybovat co nejkratšími šouravými kroky. Po úderu blesku do země se totiž půda nabije a pokud jsou chodidla rozkročena, je mezi nimi mnohonásobně vyšší napětí, než když jsou u sebe.

Člověka tak může zabít nikoli úder blesku, ale výboj z nabité promáčené půdy. Horští záchranáři také radí neschovávat se pod skalní převis nebo do výklenku ve skále. Ten totiž může nebezpečí zásahu výbojem paradoxně ještě zvýšit.