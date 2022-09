KONTEXT: Zima Rusy nezlomí a pro Ukrajince nebude jednodušší, říká analytik

Poslechněte si celý rozhovor s analytikem Bahenským v Kontextu:

Minulý týden Vladimir Putin zahájil mobilizaci s ujištěním, že se bude týkat pouze tří set tisíc mužů s vojenskou zkušeností. Průběh mobilizace toto popřel. Povolávací rozkaz dostali i studenti a muži před důchodem, kteří nikdy pušku v ruce ani nedrželi.

Vojtěch Bahenský (1991) Bezpečnostní analytik při Asociaci pro mezinárodní otázky (AMO) a Peace Research Center Prague. Spolupracuje i s Ústavem mezinárodních vztahů Praha. Vystudoval obor bezpečnostních studií na Institutu politologických studií Univerzity Karlovy. Zabývá se především hybridními válkami a hrozbami, mezinárodní bezpečností, strategickými studii a projekcí vojenské moci. Je místopředsedou Správní rady AMO. Bezpečnostní analytik Vojtěch Bahenský z Asociace pro mezinárodní otázky

Podle analytika Asociace pro mezinárodní otázky Vojtěcha Bahenského nebude tak velký problém celé mobilizace logistika přesunu vojáků z východu země či absence vojenského výcviku, ale načasování.

„Kdyby Putin mobilizoval už v dubnu, touhle dobou by mohl mít na frontě těch tři sta tisíc vojáků a důstojníků s dvou, tříměsíčním výcvikem,“ říká Bahenský a cituje bezpečnostního analytika Marka Galeottiho o tom, že Rusko je ‚adhocracy‘, tedy že Rusko řeší problémy až nastanou.

„Ocituju i Roba Leeho, který říká, že Rusko řeší, jak neprohrát další měsíc. Rusové tedy museli mobilizovat. A mobilizovali jen částečně, což jim umožní odsunout prohru, ale není jasné, jak jim to umožní vyhrát,“ kroutí hlavou analytik.

Smyslem mobilizace je podle Bahenského zaplnění děr na frontové linii po opotřebení ruských jednotek. „Plán není stavět tankové prapory nebo jiné mechanizované síly, ale lehké pěchotní prapory se základní výstrojí a výzbrojí,“ vysvětluje.

Bahenský zdůrazňuje, že se odvody mohou týkat i více než milionu lidí. Až milionovou mobilizaci umožňuje skrytá doložka dekretu. Takové množství vojáků s sebou nese problémy. „Je vcelku jasné, že válka bude pokračovat přes zimu. Otázkou je, zda ruští vojáci dostanou zimní výstroj i jiné vybavení, jako komunikační zařízení, aby vůbec mohli plnit základní úlohu bránit svou část fronty,“ říká.

Bahenský je skeptický k tomu, že by zimní válka přinesla očekávaný rozpad ruské armády a Ukrajinci by tak mohli slavit jarní vítězství. I přes západní podporu to nebudou mít Ukrajinci ve stejně zmrzlých zákopech jednodušší.

Myslí si, že mobilizace ovlivní mužstvo ve dvou směrech. „Na jednu stranu povoláváte lidi, kteří tam z velké části být nechtějí. Zároveň to ale může naplnit jednotky optimismem prostě proto, že jich bude víc,“ varuje Bahenský. Ze strategického hlediska může přísun vojáků přinést rotaci jednotek mezi frontovou linií a týlem, což může morálce Rusů pomoci.

