Wagnerovce, který žádal o azyl v Norsku, přistihli, jak míří zpátky do Ruska

Norská policie potvrdila, že zadržela asi dvacetiletého muže a obvinila ho z porušení pravidel na hranicích. „Můžeme potvrdit, že muž je zadržen,“ řekl v pátek pozdě večer policejní šéf v regionu Finská Marka Martin Marum pro Barents Observer.

Policie dále uvedla, že zadržení nebylo dramatické. Z dalších podrobností informovala pouze o tom, že se mladík chystal opustit Norsko a po překročení hranice pokračovat do Ruska. Překročení hranice mimo hraniční přechod je však v Norsku nezákonné.

Podle reportéra vypadal Medveděv před návratem do vlasti nadšeně, ale zároveň klidně a odhodlaně. Vysvětlil, že se bojí, že bude brzy vydán na Ukrajinu a že návrat do Ruska bude bezpečnější alternativou.

Krátce po rozhovoru se mu zřejmě podařilo dostat do Grense Jakobselv, což je hraniční vesnice asi 50 kilometrů od Kirkenes. V Grense Jakobselv odděluje Norsko a Rusko jen malá a mělká řeka. Není jasné, jak se Medveděv do oblasti dostal. K hraniční řece totiž nejezdí žádná veřejná doprava. V rozhovoru ale řekl, že shání někoho, kdo by ho svezl.

Muž uprchl do Norska v lednu tohoto roku. Médiím sdělil, že se obává pomsty z rukou wagnerovců. Vypověděl, že na vlastní oči přihlížel ruské brutalitě a válečným zločinům. Wagnerovci podle něj na frontě používají naverbované ruské trestance k rychlé spotřebě. „Ze třiceti mužů v jednotce mi zbyli tři,“ uvedl.

Medvěděv také přislíbil, že bude jako klíčový svědek svědčit u soudu proti svému bývalému šéfovi Jevgeniji Prigožinovi. To už není nějakou dobu nutné vzhledem k tomu, že ten zahynul při pádu letadla.