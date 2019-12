Němec, který na Silvestra najížděl do cizinců, skončí na psychiatrii

Andreas N. trpí paranoidní schizofrenií a dosud nebyl trestán. Do lidí, které považoval za cizince, najížděl během silvestrovské noci.

Policistům po zatčení řekl, že chtěl zabránit teroristickým útokům ze strany syrských či afghánských přistěhovalců. Právě lidé ze Sýrie a z Afghánistánu, včetně několika dětí, patřili k obětem jeho činu.

Muž pocházející z téměř 600tisícového Essenu o cizincích ve své výpovědi hovořil jako o „černých hubách“ a „černých nohách“, o svém činu pak jako o „uklízení“. Také si stěžoval, že marně hledá práci a musí žít ze sociální podpory. Přistěhovalci podle něj pobírají stejné dávky, aniž by pro to kdy co udělali.

Soud konstatoval, že Andreas N. nebyl příčetný a jednal pod dojmem bludu, že musí zabránit teroristickému útoku. Proto nepůjde do vězení, ale na psychiatrii.