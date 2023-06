Němka dostala za týrání jezídky devět let. Manžela nutila, aby ji znásilňoval

Německý soud poslal na devět let do vězení ženu, která se připojila k Islámskému státu (IS) a několik let týrala svou jezídskou otrokyni. Němka je vinna z několika zločinů, mimo jiné ze zločinů proti lidskosti či z členství v zahraniční teroristické organizaci.