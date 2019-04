Pětiletou jezídku umořila žízní, příslušnici IS hrozí v Německu doživotí

Jennifer W. pochází z dolnosaského města Lohne a za IS odjela v roce 2014. Němečtí žalobci tvrdí, že byla členkou „mravnostní policie“ IS a za manžela si vzala bojovníka této teroristické organizace.

Spolu s ním si v iráckém městě Fallúdža v létě 2015 koupila za několik stovek dolarů pětiletou jezídku, která patřila ke skupině válečných zajatců. Děvčátko páru sloužilo jako otrokyně v domácnosti, uvedla stanice Deutsche Welle.



Jezídka však onemocněla a pomočila matraci. Manžel Jennifer W. Taha A. dívku potrestal tím, že ji spoutanou nechal ve vedru zemřít žízní. Němka podle žaloby neučinila nic, aby smrti dívky zabránila.



Proti německé islamistce stojí i Clooneyová

Matka jezídky vystupuje v případu jako spolužalobkyně a mezi její právníky patří manželka slavného herce George Clooneyho Amal Clooneyová. Ta se ale v úterý podle agentury AP u soudu neobjevila.

Jennifer W. ve službách IS strávila rok. S kalašnikovem hlídkovala v parcích ve Fallúdže a Mosulu, kde nutila ženy, aby se zahalovaly podle přísných nařízení IS. Za tuto práci dostávala od islamistů měsíčně mezi 70 až 100 dolary (přibližně 1600 až 2300 Kč).



K soudu ale přišla bez šátku s dlouhým spleteným copem. Na sobě měla bílou halenku a černý kalhotový oblek. „Jako studentka u zkoušky,“ napsal deník Süddeutsche Zeitung.

Podle něj je Jennifer W. na své působení v IS vyhlášeném „chalífátu“ hrdá a chtěla se do něj vrátit. V Iráku se jí prý líbilo navzdory bojům, vedru i prachu. Samozvaný chalífát IS byl ale mezitím poražen jak v Iráku, tak v Sýrii.

List Der Tagesspiegel uvedl, že zabití pětileté jezídky bylo moc i pro IS, který údajně manžela Jennifer W. za trest zbil. Pár pak přesídlil do Turecka, odkud ale Němku vyhostili zpět do vlasti. Tam porodila dceru, jejímž otcem je zřejmě Taha A., který zůstal v Turecku.

Proces s Jennifer W. je prvním případem, kdy německý soud projednává zločiny IS proti jezídům. Přes 12 000 příslušníků této irácké náboženské menšiny islamisté zavraždili či zotročili. Svědectví o těchto hrůzách poskytla jezídka Nadia Muradová, která dostala loňskou Nobelovu cenu míru.