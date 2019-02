Německo stále vyplácí Belgičany a Brity, kteří za války kolaborovali s nacisty

Identita jednotlivých příjemců zůstává v utajení a znají ji pouze němečtí velvyslanci v jednotlivých zemích. To podle zpravodajského webu Euronews znamená, že jsou platby osvobozeny od jakýchkoliv daní. Zatímco v Belgii dostává peníze asi třicítka penzistů, počty Britů dokument nezmiňuje.

Výplaty se mají údajně týkat občanů, kteří po německé okupaci Belgie slíbili svou loajalitu a poslušnost Adolfu Hitlerovi. Někteří z nich měli podle stanice Deutsche Welle navíc sloužit v nacistických jednotkách Waffen SS. Peníze mají dostávat navzdory tomu, že mnohé z nich shledaly belgické soudy po válce vinnými z kolaborace.

Belgičtí poslanci odhlasovali, že vláda musí začít tento problém okamžitě řešit se svými německými protějšky. „Situace je stejná ve Velké Británii, kde bývalí členové SS dostávají důchody přímo z Německa, aniž by je danily britské úřady,“ napsala v dokumentu čtveřice poslanců, která ho předložila.

Podle stanice RTBF z Německa putuje měsíčně každému důchodci částka mezi 435 a 1 255 eury (11 až 32 tisíc korun). Naproti tomu lidem, kteří se za druhé světové války stali obětmi deportací nebo nucených prací, vyplácí Německo asi padesát eur (1 300 korun) měsíčně.

