Nevozte děti do školy auty, vyzývají německé rodiče. Radí chůzi či kolo

17:04 , aktualizováno 17:04

Nevozte děti do školy autem, jeďte raději na kole nebo jděte pěšky, protože je to přínosnější k jejich rozvoji i šetrnější životnímu prostředí. Na rodiče v Německu, kde nyní začíná nový školní rok, tak apelují organizace chránící zájmy dětí, ekologické spolky či dopravní kluby. Pohyb při cestě do školy podporuje i Berlín, kde se v pondělí žáci po letních prázdninách poprvé vrátili do lavic.