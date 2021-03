Ahoj, tady zase Navalnyj. Kritik Kremlu pozdravil z vězení své příznivce

Z vazební věznice v Moskvě byl známý kritik Kremlu eskortován minulý týden. V neděli agentura Ria Novosti informovala, že dorazil do vězeňské kolonie, kde si má odpykat trest za zpronevěru.

Agentura Interfax s odvoláním na Navalného advokátku Olgu Michajlovovou upřesnila, že opoziční předák zůstane ve vyšetřovací vazbě do doby, než se stane pravomocným rozhodnutí soudu v jiném Navalného procesu týkajícím se pomluvy válečného veterána.



„Ahoj, tady zase Navalnyj! (...) Když převáženému vězni řeknou ‚Vladimirská oblast‘, je mu smutno, taková už je pověst místních zařízení. Ale daří se mi dobře, na vycházkovém dvoře je dokonce hrazda. Dopisy zatím nedostávám a o dění ve venkovním světě vím ještě méně, než když jsem byl v Moskvě,“ napsal opoziční aktivista.

Navalného advokát Vadim Kobzev, který podle Reuters svého klienta navštívil, na Twitteru uvedl, že Navalnyj je v karanténní cele se dvěma dalšími lidmi. Kobzev podtrhl, že opoziční aktivista je v úplné izolaci a nedostává dopisy. „V cele nic není, kromě televize. Není tam lednice, dokonce ani konvice na čaj,“ podotkl advokát.



Navalnyj loni v srpnu zkolaboval na palubě letadla při cestě do Moskvy ze sibiřského Tomsku. Byl hospitalizován s příznaky otravy a převezen do Německa, kde se po několik měsíců léčil a zotavoval. Bezprostředně po svém návratu v lednu do Ruska byl zatčen.

Soud mu poté změnil dříve uložený podmíněný trest odnětí svobody na nepodmíněný a poslal ho na zhruba 2,5 roku za mříže. Podle únorového rozhodnutí soudu v jiném procesu má Navalnyj také zaplatit pokutu 850 tisíc rublů (245 000 Kč) za pomluvu veterána druhé světové války.

Navalnyj ze své otravy obviňuje Kreml a své uvěznění označuje za politicky motivované. Jeho zadržení vyvolalo v Rusku masivní protesty, při nichž policie zadržela tisíce lidí.

Trestanecká kolonie pro Navalného je jedním z nejtvrdších vězení v Rusku: