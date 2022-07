NÁŠ AFGHÁNISTÁN: Bral jsem to jako svou vlasteneckou povinnost

V Afghánistánu byl několikrát jako příslušník několika kontingentů včetně strážní roty, která prováděla patroly v okolí obří základny Bagrám. „Nevím, jestli mělo smysl tam zůstávat tak dlouho... Ale asi to nějaký smysl mělo... Aspoň je to na těch dvacet let trochu usadilo,“ říká v seriálu Náš Afghánistán voják, který své jméno ani hodnost uvádět nechce.