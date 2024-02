Česko shání na munici pro Ukrajinu 1,5 miliardy dolarů, píší Financial Times

„Češi udělali tu práci, ale ostatní musí poskytnout peníze,“ řekl FT jeden z nejmenovaných činitelů obeznámených s vyjednáváním. Česká vláda věc pro britský deník odmítla komentovat.

Český prezident Petr Pavel minulý týden na Mnichovské bezpečnostní konferenci informoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že Česko hledá spolu s Dánskem, Nizozemskem a Kanadou možnosti financování nákupu zbraní a munice ve třetích zemích. Předtím řekl, že Česko má možnost pro Ukrajinu v zemích mimo Evropskou unii nakoupit stovky tisíc kusů dělostřelecké munice.

K české iniciativě, na které se podílí také Dánsko a Nizozemsko, se z druhé strany Atlantského oceánu připojila Kanada, která je podle tamní veřejnoprávní stanice CBC připravená přispět až 30 miliony kanadských dolarů (zhruba 520 milionů českých korun). Kanadský ministr obrany Bill Blair podle CBC řekl, že Kanada s Českem jedná.

O další vojenskou pomoc požádal ministry členských zemí Evropské unie v pondělí šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba. Rusko o víkendu ohlásilo dobytí Avdijivky v Doněcké oblasti, která je prvním významnějším ruským postupem na bojišti od pádu ukrajinského Bachmutu loni v květnu, byť za cenu patrně vysokých ruských ztrát. Právě dělostřelecké granáty jsou hlavní nedostatkovou municí ukrajinských obránců na východě země, píše v reportáži z místa deník The Telegraph. Ukrajina letos podle Kuleby bude potřebovat až 2,5 milionu kusů této munice.

Podle Pavla má Česko možnost v nejmenovaných zemích mimo EU nakoupit až půl milionu dělostřeleckých granátů ráže 155 milimetrů a 300 000 kusů ráže 122 milimetrů, které by se na Ukrajinu mohly dostat v řádu týdnů.

„Ukrajincům je úplně ukradené, odkud ty granáty pocházejí nebo kdo je platí. My tu slovíčkaříme, zatímco oni trpí na frontových liniích,“ řekl FT jeden z nejmenovaných unijních diplomatů.

EU loni přislíbila Ukrajině, že jí do konce letošního března dodá milion kusů dělostřelecké munice. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell nedávno uvedl, že očekává, že do března se unie dostane na přibližně 52 procent svého cíle. Milion nábojů poskytne EU podle něj Ukrajincům do konce roku. Dotyčný unijní projekt nesouvisí s návrhem českého prezidenta.