Merkelová odchází i jako nečekaná ikona módy, v šedi obleků zářila barvami

Německá kancléřka Angela Merkelová se šestnáct let setkávala s globálními vůdci, účastnila se jednání Bundestagu a musela řešit řadu velkých krizí s dopady nejen na Německo, ale i na Evropu a svět. Během let v úřadu si rovněž vytvořila vlastní styl oblékání, jenž se opakovaně dostal do zájmu médií. Nejraději oblékala sako s kalhotami v mnoha barvách.