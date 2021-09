KOMENTÁŘ: Téma nové německé vlády? Odpracovat dědictví Merkelové

V minulých 16 letech šlo hlavně o to, aby kancléřka zůstala co nejdéle u moci. Neřešení eurokrize, migrace, penzijní, daňové, energetické a infrastrukturální politiky nadělilo příštímu kancléři úrodu dozrávajících katastrof. Kdo jím bude a co zmůže, ptá se ve svém komentáři pro MF DNES politolog Petr Robejšek.