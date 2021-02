KOMENTÁŘ: Ein Kessel Buntes po italsku. Přichází nový zachránce jménem Draghi

Vypadalo by to zcela originálně, kdyby tu již nebyly podobné pokusy. Podobně to už před dekádou zkoušel premiér Mario Monti, v 90. letech zase Carlo Azeglio Ciampi. To ale nic nemění na tom, že Mario Draghi, od soboty nový italský premiér, dokázal za pár dní téměř nemožné. Zlé jazyky to vysvětlují tím, že Tovaryšstvo Ježíšovo, u něhož mladý Draghi získával první ostruhy, má přece spásu v popisu práce.